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  4. Анчелотти о своем спокойствие: «Я теряю контроль, если выхожу из себя»
Испания
07 сентября 2024, 16:01 |
175
0

Анчелотти о своем спокойствие: «Я теряю контроль, если выхожу из себя»

Наставник мадридского «Реала» прокомментировал свой образ спокойного тренера

07 сентября 2024, 16:01 |
175
0
Анчелотти о своем спокойствие: «Я теряю контроль, если выхожу из себя»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал свой образ спокойного тренера:

«На тренерской скамье важно излучать позитив, ведь необходимо общаться с футболистами. Неверно думать, что я всегда невозмутим. Я редко выхожу из себя, но когда это случается, то я просто теряю контроль.

Существует два способа заставить коня прыгать: кнутом или морковкой. Он будет прыгать в обоих случаях. Выбор за вами. Если ударить его кнутом, он может сбросить седока, а если предложить морковку, это поможет вам добиться цели»

Раннее Анчелотти назвал лучшего игрока, которого он тренировал.

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Карло Анчелотти Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Алексей Тиньков Источник: Marca
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