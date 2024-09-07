Анчелотти о своем спокойствие: «Я теряю контроль, если выхожу из себя»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал свой образ спокойного тренера:

«На тренерской скамье важно излучать позитив, ведь необходимо общаться с футболистами. Неверно думать, что я всегда невозмутим. Я редко выхожу из себя, но когда это случается, то я просто теряю контроль.

Существует два способа заставить коня прыгать: кнутом или морковкой. Он будет прыгать в обоих случаях. Выбор за вами. Если ударить его кнутом, он может сбросить седока, а если предложить морковку, это поможет вам добиться цели»

Раннее Анчелотти назвал лучшего игрока, которого он тренировал.