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Аргентина
07 сентября 2024, 10:07 | Обновлено 07 сентября 2024, 10:34
1019
3

Стала известна окончательная заявка Украины на матч с Албанией

Команды встретятся в Праге 7 сентября

07 сентября 2024, 10:07 | Обновлено 07 сентября 2024, 10:34
1019
3
Стала известна окончательная заявка Украины на матч с Албанией
УАФ. Сергей Ребров

В 21:45 по киевскому времени в субботу, 7 сентября, в Праге (Чехия) начнется матч Лиги наций между сборными Украины и Албания.

Это будет стартовая игра для команд в розыгрыше.

Стала известная окончательная заявка сборной Украины на предстоящий поединок.

Заявка сборной Украины на матч против Албании (по номерам):

1. Георгий Бущан, 2. Ефим Конопля, 3. Валерий Бондарь, 4. Максим Таловеров, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 9. Роман Яремчук, 10. Николай Шапаренко, 11. Владислав Ванат, 12. Анатолий Трубин, 13. Илья Забарный, 14. Георгий Судаков, 15. Виктор Цыганков, 16. Виталий Миколенко, 17. Александр Зинченко, 18. Владимир Бражко, 19. Александр Тымчик, 20. Александр Пихаленок, 21. Владислав Кабаев, 22. Николай Матвиенко, 23. Андрей Лунин.

Из тех футболистов, которые сейчас находятся у главного тренера украинской сборной Сергея Реброва в Праге, в заявку не попал Михаил Мудрик.

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сборная Украины по футболу Лига наций заявка Украина - Албания
Юрій Остроумов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 3
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Tower Bridge
Надо играть одними динамовцами и экс-динамовцами. Как Луческу с Косово.)
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+1
Alehandro
А фото молодіжної Збірної тут до чого? Аби було?
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+1
nick07
головне Матвієнка не випускати, щоб знову не "привіз"
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0
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