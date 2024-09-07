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  4. Новая неприятность. Ребров потерял еще одного игрока на матч с Албанией
Лига наций
07 сентября 2024, 08:57 | Обновлено 07 сентября 2024, 09:06
7103
32

Новая неприятность. Ребров потерял еще одного игрока на матч с Албанией

Партнерам не поможет Михаил Мудрик

07 сентября 2024, 08:57 | Обновлено 07 сентября 2024, 09:06
7103
32
Новая неприятность. Ребров потерял еще одного игрока на матч с Албанией
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Полузащитник лондонского «Челси» Михаил Мудрик не примет участие в матче Лиги наций против команды Албании, который состоится в субботу, 7 сентября, в Праге (начало — в 21:45 по Киеву).

Ранее сообщалось, что Мудрик отсутствовал на открытой тренировке сборной в преддверии игры. О причинах этого ничего не было известно.

Согласно новым сведениям, у Михаила имеется незначительное повреждение. Исходя из этого, тренерский штаб Сергей Реброва принял решение Мудрика в матче против албанцев не задействовать. В ростер команды он вернется на следующий матч против сборной Чехии, который состоится 10 сентября.

Напомним, ранее из-за травмы сборная Украины потеряла Артема Довбика. Форвард «Ромы» пропустит оба сентябрьских матча.

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Юрій Остроумов Источник: Игорь Бурбас
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Комментарии 32
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ortomir
Це навпаки, посилення. 
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+14
vitaha33
Супер, час заграти Кабаєвв, як на мене він зараз найкращий лівий вінгер
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+10
AlSaintUk
Метелика на сраку бив
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+9
Gargantua81
а потеря ли?
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+9
Умник
Опять удивляет Ребров, Попова никто не заменил, Довбыка никто не заменил, Мудрыка тоже.
Когнитивный диссонанс, Ребров говорит я очень рад что стартовала упл, но из упл игроков не берем.
Бляха то возьми хотя бы из молодежки Волошина. Он в тонусе.
Возьми Батагова.
Мне интересно это получается Назаренко надо переходить хотя бы в Молдавский Шериф чтобы его вызввали?)))
Потому что он играет в Европе)))).
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+8
Показать Скрыть 2 ответа
zhyr
Будем грати в 11 гравців, а не 10+1))
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+8
mist76
Це гарна новина! Значить буде грати Кабаєв і толку від того буде більше
Ответить
+7
Saar
Та яка це втрата!? 
Ответить
+7
DK1961
Это неприятность только с точки зрения лохметова и спорт уа. Для сборной - радость. Спасибо тебе Господи, что избавил нас хотя бы на две игры от этого никчемного создания! 
Ответить
+4
Показать Скрыть 1 ответ
NM16071
Приємно, що всі коментарі адекватні. Тільки чомусь тренери збірної не цілком адекватні.
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
Alex T
Ты и х с ним)
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+2
protasov_lyopu_dadaj
Вы думаете это просто так?) наши "звезды" играть не хотят
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+2
ortomir
Порібно Реброву читати коментар на спорт юа. Тоді і консультантів можна звільняти.
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+2
nicksaf
Отже би ще Сундаков куди діти
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+1
Iigor6583
Щось тут не чисто. Як так, грали в своїх клубах  Мудрик, Довбик, а тут  бах, і так звані травми.
Ответить
+1
putin khuylo stop the war
потужне підсилення
Ответить
+1
Remark
Мабуть, в залі перекачався.
Ответить
+1
KIPR ALECS
пусть отдохнут....они на евро показали что карьера им важнее сборной
Ответить
+1
nick07
доречі, слушн зауваженя в коментах - що наші "звьозди" чомусь саме на матчі збірної "травмовані"
ну а команді звісно успіху та перемоги 
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0
nick07
в пинципі його якраз є кому замінити
Ответить
0
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