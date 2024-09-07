Новая неприятность. Ребров потерял еще одного игрока на матч с Албанией

Полузащитник лондонского «Челси» Михаил Мудрик не примет участие в матче Лиги наций против команды Албании, который состоится в субботу, 7 сентября, в Праге (начало — в 21:45 по Киеву).

Ранее сообщалось, что Мудрик отсутствовал на открытой тренировке сборной в преддверии игры. О причинах этого ничего не было известно.

Согласно новым сведениям, у Михаила имеется незначительное повреждение. Исходя из этого, тренерский штаб Сергей Реброва принял решение Мудрика в матче против албанцев не задействовать. В ростер команды он вернется на следующий матч против сборной Чехии, который состоится 10 сентября.

Напомним, ранее из-за травмы сборная Украины потеряла Артема Довбика. Форвард «Ромы» пропустит оба сентябрьских матча.