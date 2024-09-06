Лига наций06 сентября 2024, 21:51 |
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Звезда сборной Украины пропустил тренировку перед матчем с Албанией
Михаил Мудрик не работал вместе с командой
06 сентября 2024, 21:51 |
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Сегодня сборная Украины провела открытую тренировку перед матчем Лиги наций против Албании (7 сентября, 21:45 по Киеву). На ней отсутствовал вингер «Челси» Михаил Мудрик.
Причины отсутствия Мудрика на тренировке не известны. Ни о какой травме 23-летнего вингера не сообщалось. Ранее он попал в список игроков, которые готовятся к матчам с Албанией и Чехией (7 и 10 сентября соответственно).
Напомним, ранее из-за травмы сборная Украины потеряла Артема Довбика. Форвард «Ромы» пропустит оба сентябрьских матча.
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