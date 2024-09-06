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  4. Звезда сборной Украины пропустил тренировку перед матчем с Албанией
Лига наций
06 сентября 2024, 21:51 |
1107
1

Звезда сборной Украины пропустил тренировку перед матчем с Албанией

Михаил Мудрик не работал вместе с командой

06 сентября 2024, 21:51 |
1107
1
Звезда сборной Украины пропустил тренировку перед матчем с Албанией
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Сегодня сборная Украины провела открытую тренировку перед матчем Лиги наций против Албании (7 сентября, 21:45 по Киеву). На ней отсутствовал вингер «Челси» Михаил Мудрик.

Причины отсутствия Мудрика на тренировке не известны. Ни о какой травме 23-летнего вингера не сообщалось. Ранее он попал в список игроков, которые готовятся к матчам с Албанией и Чехией (7 и 10 сентября соответственно).

Напомним, ранее из-за травмы сборная Украины потеряла Артема Довбика. Форвард «Ромы» пропустит оба сентябрьских матча.

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сборная Украины по футболу Михаил Мудрик Украина - Албания Лига наций
Олег Дидух Источник: Трибуна
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Falko
Дайте вгадаю: Міша у спортзалі?
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