07.09.2024 14:00 – 57’ 2 : 0
Украина. Вторая лига07 сентября 2024, 15:15 |
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Вторая лига. 5-й тур, 7 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 7 сентября видеотрансляции матчей 5-го тура Второй лиги
07 сентября 2024, 15:15 |
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7 сентября проходят поединки 5-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.
Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Вторая лига. 5-й тур, 7 сентября
- 12:30. Нива Винница – Чернигов
- 13:30. Тростянец – Колос-2 Ковалевка
- 14:00. Рух-2 Львов – Ревера 1908 Ивано-Франковск
- 14:30. Локомотив Киев – Чайка П.Борщаговка
- 15:15. Самбор-Нива-2 Тернополь – Вильхивцы
- 16:15. Ужгород – Пробой Городенка
Турнирные таблицы
12:30. Нива Винница – Чернигов
13:30. Тростянец – Колос-2 Ковалевка
14:00. Рух-2 Львов – Ревера 1908 Ивано-Франковск
14:30. Локомотив Киев – Чайка П.Борщаговка
15:15. Самбор-Нива-2 Тернополь – Вильхивцы
16:15. Ужгород – Пробой Городенка
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