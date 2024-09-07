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Вторая лига
Рух-2 Львов
07.09.2024 14:00 – 57 2 : 0
Ревера 1908
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
07 сентября 2024, 15:15 |
263
0

Вторая лига. 5-й тур, 7 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 7 сентября видеотрансляции матчей 5-го тура Второй лиги

07 сентября 2024, 15:15 |
263
0
Вторая лига. 5-й тур, 7 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Тростянец

7 сентября проходят поединки 5-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Вторая лига. 5-й тур, 7 сентября

  • 12:30. Нива Винница – Чернигов
  • 13:30. Тростянец – Колос-2 Ковалевка
  • 14:00. Рух-2 Львов – Ревера 1908 Ивано-Франковск
  • 14:30. Локомотив Киев – Чайка П.Борщаговка
  • 15:15. Самбор-Нива-2 Тернополь – Вильхивцы
  • 16:15. Ужгород – Пробой Городенка

Турнирные таблицы

12:30. Нива Винница – Чернигов

13:30. Тростянец – Колос-2 Ковалевка

14:00. Рух-2 Львов – Ревера 1908 Ивано-Франковск

14:30. Локомотив Киев – Чайка П.Борщаговка

15:15. Самбор-Нива-2 Тернополь – Вильхивцы

16:15. Ужгород – Пробой Городенка

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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