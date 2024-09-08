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Вторая лига
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Украина. Вторая лига
08 сентября 2024, 04:04 | Обновлено 08 сентября 2024, 04:25
19
0

Вторая лига. Победы дублеров Руха и тернопольской Нивы

Состоялись матчи 5 тура

08 сентября 2024, 04:04 | Обновлено 08 сентября 2024, 04:25
19
0
Вторая лига. Победы дублеров Руха и тернопольской Нивы
ФК Рух

Закончились матчи 5 тура регулярного сезона Второй лиги Украины. Среди прочих стоит отметить победы вторых команд львовского «Руха» и тернопольской «Нивы», которые соответственно победили «Реверу 1908» и «Вильхивцы». Матч между «Тростянцем» и «Колосом-2» не был доигран из-за воздушной тревоги.

Вторая лига. 5 тур

Нива В – Чернигов – 0:1

Гол: Романченко, 88, пен

Тростянец – Колос-2 – 0:0 (матч не доигран из-за воздушной тревоги)

Рух-2 – Ревера 1908 – 2:1

Голы: Русяк, 54, Музычук, 56 – Данилюк, 62

Локомотив – Чайка – 2:0

Голы: Николишин, 40, Мельник, 90+5

Нива-2 Т – Вильхивцы – 3:1

Голы: Напуда, 23, Вышинский, 27, Янчишин, 90+1 – Шестаков, 15

Ужгород – Пробой – 1:1

Голы: Эмере, 10 – Оринчак, 28

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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