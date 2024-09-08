Вторая лига. Победы дублеров Руха и тернопольской Нивы
Состоялись матчи 5 тура
Закончились матчи 5 тура регулярного сезона Второй лиги Украины. Среди прочих стоит отметить победы вторых команд львовского «Руха» и тернопольской «Нивы», которые соответственно победили «Реверу 1908» и «Вильхивцы». Матч между «Тростянцем» и «Колосом-2» не был доигран из-за воздушной тревоги.
Вторая лига. 5 тур
Нива В – Чернигов – 0:1
Гол: Романченко, 88, пен
Тростянец – Колос-2 – 0:0 (матч не доигран из-за воздушной тревоги)
Рух-2 – Ревера 1908 – 2:1
Голы: Русяк, 54, Музычук, 56 – Данилюк, 62
Локомотив – Чайка – 2:0
Голы: Николишин, 40, Мельник, 90+5
Нива-2 Т – Вильхивцы – 3:1
Голы: Напуда, 23, Вышинский, 27, Янчишин, 90+1 – Шестаков, 15
Ужгород – Пробой – 1:1
Голы: Эмере, 10 – Оринчак, 28
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