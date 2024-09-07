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Лига чемпионов
07 сентября 2024, 16:45 |
146
0

Ворскла – Ференцварош. Женская Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE

7 сентября в 17:30 состоится матч 1-го раунда квалификации женской ЛЧ

07 сентября 2024, 16:45 |
146
0
Ворскла – Ференцварош. Женская Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE
ФК Ворскла Полтава

В субботу, 7 сентября, в Будапеште (Венгрия) состоится матч 1-го раунда квалификации женской Лиги чемпионов.

В финале одного из отборочных квартетов отношения выяснят полтавская «Ворскла» и местный «Ференцварош». Начало матча – в 17:30 по Киеву.

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Победитель матча «Ворскла» – «Ференцварош» станет обладателем путевки во второй раунд отбора.

Напомним, в первых играх квалификации «Ворскла» разгромила клуб СФК из Риги со счетом 5:0, а «Ференцварош» добился победы над «Флорой» из Эстонии — 2:1.

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Ференцварош Лига чемпионов по футболу среди женщин Ворскла Полтава смотреть онлайн
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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