В субботу, 7 сентября, в Будапеште (Венгрия) состоится матч 1-го раунда квалификации женской Лиги чемпионов.

В финале одного из отборочных квартетов отношения выяснят полтавская «Ворскла» и местный «Ференцварош». Начало матча – в 17:30 по Киеву.

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Победитель матча «Ворскла» – «Ференцварош» станет обладателем путевки во второй раунд отбора.

Напомним, в первых играх квалификации «Ворскла» разгромила клуб СФК из Риги со счетом 5:0, а «Ференцварош» добился победы над «Флорой» из Эстонии — 2:1.