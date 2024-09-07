Кроос про 900-й гол Роналду: «Я в жизни не забил голов для такой отметки»
Бывший полузащитник «Реала» с характерной для него самоиронией отреагировал на достижение Криштиану
Бывший полузащитник «Реала» и сборной Германии Тони Кроос с характерной для него самоиронией отреагировал на впечатляющее достижение Криштиану Роналду:
Португальская звезда недавно отметился своим 900-м голом в профессиональной карьере. В ответ на это достижение Кроос поделился забавным комментарием в социальных сетях: «Я не достигну отметки в 900 голов, даже если сложить мячи в матчах и на тренировках».
Раннее легендарный португальский нападающий Криштиану Роналду высказался относительно мотивации продолжать игру за национальную сборную Португалии и достижения отметки в 900 голов за карьеру.
Don’t even reach 900 if i combine games and training goals https://t.co/ZAauK5Z1QU— Toni Kroos (@ToniKroos) September 6, 2024
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