Кроос про 900-й гол Роналду: «Я в жизни не забил голов для такой отметки»

Бывший полузащитник «Реала» и сборной Германии Тони Кроос с характерной для него самоиронией отреагировал на впечатляющее достижение Криштиану Роналду:

Португальская звезда недавно отметился своим 900-м голом в профессиональной карьере. В ответ на это достижение Кроос поделился забавным комментарием в социальных сетях: «Я не достигну отметки в 900 голов, даже если сложить мячи в матчах и на тренировках».

Раннее легендарный португальский нападающий Криштиану Роналду высказался относительно мотивации продолжать игру за национальную сборную Португалии и достижения отметки в 900 голов за карьеру.

Don’t even reach 900 if i combine games and training goals https://t.co/ZAauK5Z1QU