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  4. Кроос про 900-й гол Роналду: «Я в жизни не забил голов для такой отметки»
Испания
07 сентября 2024, 15:43 | Обновлено 07 сентября 2024, 16:41
521
0

Кроос про 900-й гол Роналду: «Я в жизни не забил голов для такой отметки»

Бывший полузащитник «Реала» с характерной для него самоиронией отреагировал на достижение Криштиану

07 сентября 2024, 15:43 | Обновлено 07 сентября 2024, 16:41
521
0
Кроос про 900-й гол Роналду: «Я в жизни не забил голов для такой отметки»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Кроос

Бывший полузащитник «Реала» и сборной Германии Тони Кроос с характерной для него самоиронией отреагировал на впечатляющее достижение Криштиану Роналду:

Португальская звезда недавно отметился своим 900-м голом в профессиональной карьере. В ответ на это достижение Кроос поделился забавным комментарием в социальных сетях: «Я не достигну отметки в 900 голов, даже если сложить мячи в матчах и на тренировках».

Раннее легендарный португальский нападающий Криштиану Роналду высказался относительно мотивации продолжать игру за национальную сборную Португалии и достижения отметки в 900 голов за карьеру.

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Криштиану Роналду рекорд сборная Португалии по футболу Тони Кроос
Алексей Тиньков Источник: X (Twitter)
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