Португалия06 сентября 2024, 16:18 | Обновлено 06 сентября 2024, 16:48
1902
0
ВИДЕО. Все еще достоин. Роналду идеально принял летящую в него бутылку
Португальский футболист в очередной раз показал свой скилл
06 сентября 2024, 16:18 | Обновлено 06 сентября 2024, 16:48
1902
0
В одном из матчей с участием Роналду, португальский футболист попросил бутылку воды.
Ассистент тренера «Аль-Насра» кинул в Криштиану бутылку, и тот идеально принял ее.
Стоит напомнить, что во вчерашнем матче против Хорватии, Роналду забил 900-й гол в своей карьере.
ВИДЕО. Все еще достоин. Роналду идеально принял летящую в него бутылку
Cristiano Ronaldo doing skill with table water 🐐🤭😮💨— Zamani 🎴 (@xx_zamani) September 5, 2024
pic.twitter.com/e7hcHieTZd
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 06 сентября 2024, 07:12 8
Джессика Пегула оформила волевую победу в матче с Каролиной Муховой
Футбол | 06 сентября 2024, 00:23 0
Вечером 5 сентября состоялись поединки 1-го тура Лиги наций
Футбол | 06.09.2024, 14:52
Футбол | 06.09.2024, 09:35
Футбол | 06.09.2024, 06:45
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
05.09.2024, 07:37 2
04.09.2024, 22:55 2
05.09.2024, 06:01 1
04.09.2024, 21:58 4
05.09.2024, 08:10 11
04.09.2024, 16:55 58
05.09.2024, 04:20 5
05.09.2024, 00:08 5