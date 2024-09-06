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Португалия
06 сентября 2024, 16:18 | Обновлено 06 сентября 2024, 16:48
1902
0

ВИДЕО. Все еще достоин. Роналду идеально принял летящую в него бутылку

Португальский футболист в очередной раз показал свой скилл

06 сентября 2024, 16:18 | Обновлено 06 сентября 2024, 16:48
1902
0
ВИДЕО. Все еще достоин. Роналду идеально принял летящую в него бутылку
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

В одном из матчей с участием Роналду, португальский футболист попросил бутылку воды.

Ассистент тренера «Аль-Насра» кинул в Криштиану бутылку, и тот идеально принял ее.

Стоит напомнить, что во вчерашнем матче против Хорватии, Роналду забил 900-й гол в своей карьере.

ВИДЕО. Все еще достоин. Роналду идеально принял летящую в него бутылку

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Алексей Тиньков Источник: X (Twitter)
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