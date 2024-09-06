В одном из матчей с участием Роналду, португальский футболист попросил бутылку воды.

Ассистент тренера «Аль-Насра» кинул в Криштиану бутылку, и тот идеально принял ее.

Стоит напомнить, что во вчерашнем матче против Хорватии, Роналду забил 900-й гол в своей карьере.

ВИДЕО. Все еще достоин. Роналду идеально принял летящую в него бутылку