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  4. Одно и то же? Роналду сделал странное заявление о чемпионате мира и Евро
Чемпионат Европы
06 сентября 2024, 09:42 |
512
0

Одно и то же? Роналду сделал странное заявление о чемпионате мира и Евро

Легендарный португальский нападающий больше не мотивирован победами с Португалией

06 сентября 2024, 09:42 |
512
0
Одно и то же? Роналду сделал странное заявление о чемпионате мира и Евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Легендарный португальский нападающий Криштиану Роналду высказался относительно мотивации продолжать игру за национальную сборную Португалии и достижения отметки в 900 голов за карьеру:

«Победа Португалии на Евро равнозначна победе на чемпионате мира. Я уже выиграл два трофея для Португалии, которые я очень хотел. Я не мотивирован этим, это совсем другое... Меня мотивирует наслаждение от футбола, а рекорды приходят сами собой. Я не бью рекорды... они просто преследуют меня!

900 голов – это, на первый взгляд, обычная вещь, но только я знаю, как тяжело работать каждый день, чтобы достичь этой отметки в 900. Это уникальная веха в моей карьере, я очень горжусь.

Мне 39 с половиной лет... Я должен быть очень сосредоточенным, чтобы все шло хорошо. Это требует большой самоотдачи. Вот почему, когда эти записи происходят, я очень волнуюсь».

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Криштиану Роналду Евро-2016 чемпионат мира по футболу Лига наций сборная Португалии по футболу
Дмитро Вербинський Источник: Instagram
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