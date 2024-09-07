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US Open
07 сентября 2024, 18:11 | Обновлено 07 сентября 2024, 18:19
649
0

«Я знала». Людмила Киченок вспомнила первый матч в паре с Остапенко

Дуэт дошел до победы в парном разряде US Open

07 сентября 2024, 18:11 | Обновлено 07 сентября 2024, 18:19
649
0
«Я знала». Людмила Киченок вспомнила первый матч в паре с Остапенко
Getty Images/Global Images Ukraine. Остапенко и Киченок

Украинская теннисистка Людмила Киченок в дуэте с Аленой Остапенко выиграла парный разряд US Open. Спортсменка вспомнила, когда впервые сыграла с Остапенко в паре.

Это было в 2013 году в Италии.

«На самом деле, да, я помню этот турнир. Это было на искусственной траве в Италии, 25-тысячник. Я помню, что мы выиграли тот финал. С того момента я знала, что Лена будет действительно классным игроком в одиночном разряде, да и вообще, замечательным игроком».

«Что я бы сказала нам тогда? Просто верьте в себя, не слушайте никого, кто говорит вам, что вы не можете что-то сделать. Доверяйте своей игре, доверяйте себе и просто идите к цели», – сказала Людмила.

«Да, я думаю, что Люда в принципе все сказала. Я помню только то, что это была искусственная трава, очень странное покрытие. Да, больше ничего не помню. Я думаю, что главное – это верить в себя и просто много работать. Не слушать всех этих хейтеров, потому что они будут всегда», – добавила Остапенко.

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Людмила Киченок Алена Остапенко US Open 2024
Иван Зинченко Источник: Большой теннис Украины
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