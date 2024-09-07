7 сентября в 17:30 пройдет матч 1-го раунда квалификации женской Лиги чемпионов.

«Ворскла» Полтава и венгерский «Ференцварош» встретятся на арене в Будапеште (Венгрия).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Это решающий матч турнира четырех, победитель выйдет во второй раунд.

В первом матче Ворскла разгромила латвийский клуб СФК Рига со счетом 5:0.

Читайте также: Ворскла розгромила клуб СФК Рига на старте женской Лиги чемпионов

Лига чемпионов среди женщин. 1-й раунд. Сетка турнира четырех

Ворскла – Ференцварош. Женская Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE

Видеотрансляцию поединка проводит Ворскла на YouTube