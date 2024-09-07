Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ворскла – Ференцварош. Женская Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE
Лига чемпионов
07 сентября 2024, 17:31 | Обновлено 07 сентября 2024, 17:40
961
0

Ворскла – Ференцварош. Женская Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 7 сентября в 17:30 матч 1-го раунда квалификации женской ЛЧ

07 сентября 2024, 17:31 | Обновлено 07 сентября 2024, 17:40
961
0
Ворскла – Ференцварош. Женская Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE
ФК Ворскла

7 сентября в 17:30 пройдет матч 1-го раунда квалификации женской Лиги чемпионов.

«Ворскла» Полтава и венгерский «Ференцварош» встретятся на арене в Будапеште (Венгрия).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Это решающий матч турнира четырех, победитель выйдет во второй раунд.

В первом матче Ворскла разгромила латвийский клуб СФК Рига со счетом 5:0.

Лига чемпионов среди женщин. 1-й раунд. Сетка турнира четырех

Ворскла – Ференцварош. Женская Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE

Видеотрансляцию поединка проводит Ворскла на YouTube

По теме:
Ворскла – Ференцварош. Женская Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE
Драматичная развязка. Колос проиграл Брондбю в женской Лиге чемпионов
Брондбю – Колос. Женская Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига чемпионов по футболу среди женщин Ворскла Полтава Ференцварош смотреть онлайн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Супряга на поле. Заря и Полесье провели контрольный матч на 120 минут
Футбол | 07 сентября 2024, 15:55 0
Супряга на поле. Заря и Полесье провели контрольный матч на 120 минут
Супряга на поле. Заря и Полесье провели контрольный матч на 120 минут

Заря выиграла со счетом 2:1

Поворознюк про Шевченко: «Андрей обещал справедливость, а выходит...»
Футбол | 07 сентября 2024, 15:23 8
Поворознюк про Шевченко: «Андрей обещал справедливость, а выходит...»
Поворознюк про Шевченко: «Андрей обещал справедливость, а выходит...»

Президент «Ингульца» рассказал о недопонимании справедливости в УАФ

Впервые в истории Украины! Киченок и Остапенко выиграли титул US Open 2024
Теннис | 06.09.2024, 20:45
Впервые в истории Украины! Киченок и Остапенко выиграли титул US Open 2024
Впервые в истории Украины! Киченок и Остапенко выиграли титул US Open 2024
Новая неприятность. Ребров потерял еще одного игрока на матч с Албанией
Футбол | 07.09.2024, 08:57
Новая неприятность. Ребров потерял еще одного игрока на матч с Албанией
Новая неприятность. Ребров потерял еще одного игрока на матч с Албанией
ВИДЕО. Что это было? Франция забила в ворота Италии уже на 14-й секунде
Футбол | 06.09.2024, 22:22
ВИДЕО. Что это было? Франция забила в ворота Италии уже на 14-й секунде
ВИДЕО. Что это было? Франция забила в ворота Италии уже на 14-й секунде
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Клуб УПЛ на следующей неделе может сняться с чемпионата. Известна причина
Клуб УПЛ на следующей неделе может сняться с чемпионата. Известна причина
06.09.2024, 16:19 31
Футбол
«Он непобедим». Оскар Де Ла Хойя назвал лучшего боксера на планете
«Он непобедим». Оскар Де Ла Хойя назвал лучшего боксера на планете
06.09.2024, 07:10 6
Бокс
Никак не укротят. Стала известна первая финалистка US Open
Никак не укротят. Стала известна первая финалистка US Open
06.09.2024, 03:48 7
Теннис
Промоутер Джошуа Хирн назвал пять лучших супертяжей современности
Промоутер Джошуа Хирн назвал пять лучших супертяжей современности
05.09.2024, 19:07
Бокс
Итоги дня Лиги наций. Турнирные таблицы после первых сыгранных матчей
Итоги дня Лиги наций. Турнирные таблицы после первых сыгранных матчей
06.09.2024, 00:23
Футбол
Владимир Кличко признался, благодаря кому была построена его карьера
Владимир Кличко признался, благодаря кому была построена его карьера
06.09.2024, 15:43
Бокс
ФОТО. Ингулец заявил о снятии команды с чемпионата УПЛ
ФОТО. Ингулец заявил о снятии команды с чемпионата УПЛ
06.09.2024, 18:32 54
Футбол
«Вот и все». Поворознюк подтвердил, что в вопросе Ингульца поставлена точка
«Вот и все». Поворознюк подтвердил, что в вопросе Ингульца поставлена точка
07.09.2024, 09:52 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем