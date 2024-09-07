Ворскла – Ференцварош. Женская Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 7 сентября в 17:30 матч 1-го раунда квалификации женской ЛЧ
7 сентября в 17:30 пройдет матч 1-го раунда квалификации женской Лиги чемпионов.
«Ворскла» Полтава и венгерский «Ференцварош» встретятся на арене в Будапеште (Венгрия).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Это решающий матч турнира четырех, победитель выйдет во второй раунд.
В первом матче Ворскла разгромила латвийский клуб СФК Рига со счетом 5:0.
Лига чемпионов среди женщин. 1-й раунд. Сетка турнира четырех
Ворскла – Ференцварош. Женская Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE
Видеотрансляцию поединка проводит Ворскла на YouTube
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