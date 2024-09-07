Именитый тренер назвал самую проблемную позицию сборной Украины

Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич высказал мнение о качестве игры национальной команды страны, руководимой Сергеем Ребровым.

– Как думаете, изменит ли Ребров то, что пытался привить сборной на Евро-2024, то есть достаточно прагматичный футбол, где самое главное - результат, и мы снова увидим пять защитников и одного нападающего?

– Сложно ответить на этот вопрос... Ребров однозначно проанализировал выступление на чемпионате Европы и сделал выводы. Мы видим, что есть новички в составе Украины. Вернулся Александр Пихаленок в лагерь главной команды страны. Владислава Кабаева позвали из Динамо. Оба исполнителя креативные, нацеленные на атаку.

Не думаю, что стоит ожидать больших изменений в стартовом составе. Ребров должен определить только, кто сейчас в каких кондициях, и выпустить со старта лучших на данный момент, несмотря на фамилии. Наш тренер вызвал на сентябрьские матчи Лиги наций всех лучших, всех, кто на слуху, скажем так.

– Реброва в последнее время упрекают, что он не омолаживает сборную. Например, зачем Украине возрастной Сергей Сидорчук из посредственного бельгийского Вестерло.

– Позиция опорного полузащитника в сборной Украины самая проблемная. Поэтому Ребров и вынужден делать ставку пусть и на возрастных, но проверенных бойцов. Того же Сидорчука или Тараса Степаненко. Подрастает Владимир Бражко, а так... Нет пока достойной смены нашим ветеранам-опорникам.

А насчет омоложения, то, конечно, свежую кровь нужно вливать. Однако не стоит делать омоложение ради омоложения, то есть вызывать абы кого, потому что он просто молодой. Какая от этого будет польза? – рассказал Маркевич.

Напомним, в субботу, 7 сентября, сборная Украины в Праге матчем против команда Албании начнет выступления в Лиге наций 2024/2025.

Ранее Мирон Маркевич высказался о молодежи из УПЛ в сборной Украины.