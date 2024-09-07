Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Именитый тренер назвал самую проблемную позицию сборной Украины
Лига наций
07 сентября 2024, 15:53 | Обновлено 07 сентября 2024, 16:39
744
0

Именитый тренер назвал самую проблемную позицию сборной Украины

Мирон Маркевич – о главной головной боли Сергея Реброва

07 сентября 2024, 15:53 | Обновлено 07 сентября 2024, 16:39
744
0
Именитый тренер назвал самую проблемную позицию сборной Украины
ФК Карпаты Львов. Мирон Маркевич

Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич высказал мнение о качестве игры национальной команды страны, руководимой Сергеем Ребровым.

– Как думаете, изменит ли Ребров то, что пытался привить сборной на Евро-2024, то есть достаточно прагматичный футбол, где самое главное - результат, и мы снова увидим пять защитников и одного нападающего?

– Сложно ответить на этот вопрос... Ребров однозначно проанализировал выступление на чемпионате Европы и сделал выводы. Мы видим, что есть новички в составе Украины. Вернулся Александр Пихаленок в лагерь главной команды страны. Владислава Кабаева позвали из Динамо. Оба исполнителя креативные, нацеленные на атаку.

Не думаю, что стоит ожидать больших изменений в стартовом составе. Ребров должен определить только, кто сейчас в каких кондициях, и выпустить со старта лучших на данный момент, несмотря на фамилии. Наш тренер вызвал на сентябрьские матчи Лиги наций всех лучших, всех, кто на слуху, скажем так.

– Реброва в последнее время упрекают, что он не омолаживает сборную. Например, зачем Украине возрастной Сергей Сидорчук из посредственного бельгийского Вестерло.

– Позиция опорного полузащитника в сборной Украины самая проблемная. Поэтому Ребров и вынужден делать ставку пусть и на возрастных, но проверенных бойцов. Того же Сидорчука или Тараса Степаненко. Подрастает Владимир Бражко, а так... Нет пока достойной смены нашим ветеранам-опорникам.

А насчет омоложения, то, конечно, свежую кровь нужно вливать. Однако не стоит делать омоложение ради омоложения, то есть вызывать абы кого, потому что он просто молодой. Какая от этого будет польза? – рассказал Маркевич.

Напомним, в субботу, 7 сентября, сборная Украины в Праге матчем против команда Албании начнет выступления в Лиге наций 2024/2025.

Ранее Мирон Маркевич высказался о молодежи из УПЛ в сборной Украины.

По теме:
ВИДЕО. Сборная Украины совершила прогулку по Праге перед игрой с Албанией
Экс-игрок сборной Украины дал прогноз на матч Лиги наций с Албанией
ВИДЕО. Ребров и Яремчук – о матче Лиги наций, составе и опыте Евро
сборная Украины по футболу Мирон Маркевич
Юрій Остроумов Источник: Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стала известна окончательная заявка Украины на матч с Албанией
Футбол | 07 сентября 2024, 10:07 17
Стала известна окончательная заявка Украины на матч с Албанией
Стала известна окончательная заявка Украины на матч с Албанией

Команды встретятся в Праге 7 сентября

Супряга на поле. Заря и Полесье провели контрольный матч на 120 минут
Футбол | 07 сентября 2024, 15:55 0
Супряга на поле. Заря и Полесье провели контрольный матч на 120 минут
Супряга на поле. Заря и Полесье провели контрольный матч на 120 минут

Заря выиграла со счетом 2:1

ВИДЕО. Что это было? Франция забила в ворота Италии уже на 14-й секунде
Футбол | 06.09.2024, 22:22
ВИДЕО. Что это было? Франция забила в ворота Италии уже на 14-й секунде
ВИДЕО. Что это было? Франция забила в ворота Италии уже на 14-й секунде
Ребров подтвердил. Игрок Динамо не приехал в расположение сборной Украины
Футбол | 06.09.2024, 20:17
Ребров подтвердил. Игрок Динамо не приехал в расположение сборной Украины
Ребров подтвердил. Игрок Динамо не приехал в расположение сборной Украины
Холанд решил, что хочет покинуть Ман Сити ради топового клуба. Есть условие
Футбол | 07.09.2024, 07:42
Холанд решил, что хочет покинуть Ман Сити ради топового клуба. Есть условие
Холанд решил, что хочет покинуть Ман Сити ради топового клуба. Есть условие
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Ингулец заявил о снятии команды с чемпионата УПЛ
ФОТО. Ингулец заявил о снятии команды с чемпионата УПЛ
06.09.2024, 18:32 54
Футбол
Никак не укротят. Стала известна первая финалистка US Open
Никак не укротят. Стала известна первая финалистка US Open
06.09.2024, 03:48 7
Теннис
«Он непобедим». Оскар Де Ла Хойя назвал лучшего боксера на планете
«Он непобедим». Оскар Де Ла Хойя назвал лучшего боксера на планете
06.09.2024, 07:10 6
Бокс
Что нужно знать о переходе Герреро в Динамо
Что нужно знать о переходе Герреро в Динамо
06.09.2024, 06:45 57
Футбол
Милевский назвал украинца, который в будущем будет номинирован на ЗМ
Милевский назвал украинца, который в будущем будет номинирован на ЗМ
06.09.2024, 07:38 13
Футбол
А как же Лунин? Реал определился с вратарем, который заменит Куртуа
А как же Лунин? Реал определился с вратарем, который заменит Куртуа
06.09.2024, 10:39 4
Футбол
Владимир Кличко признался, благодаря кому была построена его карьера
Владимир Кличко признался, благодаря кому была построена его карьера
06.09.2024, 15:43
Бокс
Пегула рассказала, что хочет сделать с Соболенко в финале US Open
Пегула рассказала, что хочет сделать с Соболенко в финале US Open
06.09.2024, 12:42 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем