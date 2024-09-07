Маркевич высказался о молодежи из УПЛ в сборной Украины

Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич поделился экспертным мнением о том, кто из молодежи клубов Украинской Премьер-лиги достоин приглашения в национальную команду.

– Кого бы лично Вы из молодых вызвали в национальную сборную?

– Подрастает у нас хороший нападающий Игорь Краснопир. Хорошо начал сезон в Рухе. Вероятно, его.

А так, если мы говорим об Украинской Премьер-лиге, трудно назвать хотя бы нескольких исполнителей, которые громко о себе заявили бы и заслуживают играть уже за нашу главную команду страны. Нет в УПЛ такого игрока, который бы классно играл, а его почему-то не вызвали в сборную сейчас.

Неплохой форвард Александр Филиппов из Александрии, который забил три гола Шахтеру. Но ведь ему уже за тридцать, то есть под категорию омоложения он не подходит.

Главная задача для сборной Украины на ближайшие годы - пробиться на чемпионат мира 2026 года, и, возможно, вот в это время Лиги наций, Ребров и будет давать шанс новичкам, в том числе и молодым игрокам. Понимаете, спрашивать будут с Реброва, а не с нас с вами. Поэтому ему и решать, кого в сборную вызвать, а кого – нет, – рассказал Маркевич.

Ранее Мирон Маркевич оценил перспективы Романа Яремчука после перехода в «Олимпиакос».