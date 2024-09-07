Маркевич оценил перспективы Яремчука после перехода в Олимпиакос

Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич высказал мнение о перспективах форварда украинской национальной команды Романа Яремчука после летнего перехода в стан греческого «Олимпиакоса» из Пирея.

«Яремчук - опытный игрок. Конечно, уровень чемпионата Греции и Испании сравнивать нецелесообразно, Ла Лига значительно сильнее, но... В той же Суперлиге Греции Яремчуку грустно не будет. Там есть Панатинаикос, АЕК, ПАОК. Безумные фанаты. Надеюсь Роман будет иметь достаточное количество игрового времени, закрепится в составе и будет стабильно забивать. Пока давать прогнозы рано, увидим... Дай Бог, чтобы Яремчук играл. Чего я ему и желаю», – рассказал Маркевич.

Ранее Мирон Маркевич сделал прогноз на матч Лиги нации Украина – Албания.