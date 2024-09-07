Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Маркевич оценил перспективы Яремчука после перехода в Олимпиакос
Греция
07 сентября 2024, 13:45 | Обновлено 07 сентября 2024, 13:57
851
0

Маркевич оценил перспективы Яремчука после перехода в Олимпиакос

Тренер – о будущем нападающего

07 сентября 2024, 13:45 | Обновлено 07 сентября 2024, 13:57
851
0
Маркевич оценил перспективы Яремчука после перехода в Олимпиакос
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич высказал мнение о перспективах форварда украинской национальной команды Романа Яремчука после летнего перехода в стан греческого «Олимпиакоса» из Пирея.

«Яремчук - опытный игрок. Конечно, уровень чемпионата Греции и Испании сравнивать нецелесообразно, Ла Лига значительно сильнее, но... В той же Суперлиге Греции Яремчуку грустно не будет. Там есть Панатинаикос, АЕК, ПАОК. Безумные фанаты. Надеюсь Роман будет иметь достаточное количество игрового времени, закрепится в составе и будет стабильно забивать. Пока давать прогнозы рано, увидим... Дай Бог, чтобы Яремчук играл. Чего я ему и желаю», – рассказал Маркевич.

Ранее Мирон Маркевич сделал прогноз на матч Лиги нации Украина – Албания.

По теме:
Маркевич высказался о молодежи из УПЛ в сборной Украины
Шаран сделал прогноз на матчи Украины с Албанией и Чехией
Известен цвет формы сборной Украины на матч с Албанией
Мирон Маркевич сборная Украины по футболу Роман Яремчук Олимпиакос Пирей
Юрій Остроумов Источник: Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Германия – Венгрия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Футбол | 07 сентября 2024, 14:49 0
Германия – Венгрия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Германия – Венгрия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

Поединок состоится 7 сентября в 21:45 по Киеву

Холанд решил, что хочет покинуть Ман Сити ради топового клуба. Есть условие
Футбол | 07 сентября 2024, 07:42 5
Холанд решил, что хочет покинуть Ман Сити ради топового клуба. Есть условие
Холанд решил, что хочет покинуть Ман Сити ради топового клуба. Есть условие

Эрлинг мечтает о «Реале»

ФОТО. Вынести пояс. Модель с 17 размером груди сделала предложение Усику
Бокс | 07.09.2024, 08:22
ФОТО. Вынести пояс. Модель с 17 размером груди сделала предложение Усику
ФОТО. Вынести пояс. Модель с 17 размером груди сделала предложение Усику
ВИДЕО. Что это было? Франция забила в ворота Италии уже на 14-й секунде
Футбол | 06.09.2024, 22:22
ВИДЕО. Что это было? Франция забила в ворота Италии уже на 14-й секунде
ВИДЕО. Что это было? Франция забила в ворота Италии уже на 14-й секунде
Владимир Кличко признался, благодаря кому была построена его карьера
Бокс | 06.09.2024, 15:43
Владимир Кличко признался, благодаря кому была построена его карьера
Владимир Кличко признался, благодаря кому была построена его карьера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Промоутер Джошуа Хирн назвал пять лучших супертяжей современности
Промоутер Джошуа Хирн назвал пять лучших супертяжей современности
05.09.2024, 19:07
Бокс
Итоги дня Лиги наций. Турнирные таблицы после первых сыгранных матчей
Итоги дня Лиги наций. Турнирные таблицы после первых сыгранных матчей
06.09.2024, 00:23
Футбол
ФОТО. Ингулец заявил о снятии команды с чемпионата УПЛ
ФОТО. Ингулец заявил о снятии команды с чемпионата УПЛ
06.09.2024, 18:32 54
Футбол
Никак не укротят. Стала известна первая финалистка US Open
Никак не укротят. Стала известна первая финалистка US Open
06.09.2024, 03:48 7
Теннис
Плохие новости из лагеря сборной Украины. Звезда пропустит игры Лиги наций
Плохие новости из лагеря сборной Украины. Звезда пропустит игры Лиги наций
05.09.2024, 11:08 36
Футбол
Бриедис признался, из-за чего проиграл Усику в конкурентном бою за титулы
Бриедис признался, из-за чего проиграл Усику в конкурентном бою за титулы
05.09.2024, 08:48 1
Бокс
Англия U-21 потеряла важные очки. Таблица: Украина U-21 захватила лидерство
Англия U-21 потеряла важные очки. Таблица: Украина U-21 захватила лидерство
06.09.2024, 23:59 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем