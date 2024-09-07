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  4. Маркевич сделал прогноз на матч Украина – Албания и назвал точный счет
Лига наций
07 сентября 2024, 01:55 |
614
0

Маркевич сделал прогноз на матч Украина – Албания и назвал точный счет

Известный тренер ждет победы украинской команды

07 сентября 2024, 01:55 |
614
0
Маркевич сделал прогноз на матч Украина – Албания и назвал точный счет
ФК Карпаты. Мирон Маркевич

7 сентября сборная Украины по футболу проведет матч 1-го раунда Лиги наций. Соперником украинской команды станет сборная Албании.

Матч с Албанией Украина проведет в столице Чехии Праге на стадионе Epet Arena. Начало матча запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Известный украинский тренер Мирон Маркевич сделал прогноз на этот матч.

«Не думаю, что стоит ожидать больших изменений в стартовом составе. Ребров должен определить только, кто сейчас в каких кондициях, и выпустить со старта лучших на данный момент, несмотря на фамилии. Наш тренер вызвал на сентябрьские матчи Лиги наций всех лучших, кто на слуху, скажем так.

Думаю, что наши ребята выиграют с разницей в один гол. Счет будет или 1:0, или 2:1 в пользу Украины. Должны побеждать», – сказал Маркевич.

Ранее стало известно, что лидер сборной Украины Артем Довбик пропустит ближайшие два матча национальной команды.

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сборная Украины по футболу сборная Албании по футболу Лига наций Украина - Албания Мирон Маркевич
Дмитро Олійник Источник: Спорт-Экспресс Украина
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