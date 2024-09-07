История фейкового паспорта Сильвиньо в Арсенале. Ныне он тренирует Албанию

7 сентября национальная сборная Украины в рамках стартового матча Лиги наций-2024/25 сыграет против Албании. Противостояние с «орлами», очевидно, не будет легкой прогулкой для подопечных Сергея Реброва, учитывая определенные проблемы в стане «сине-желтых», а также наличие ряда исполнителей весьма пристойного уровня у соперника. Однако едва ли не наиболее интересной фигурой в составе нынешней сборной Албании является ее главный тренер – бразилец Сильвиньо.

Детальнее о том, как Сильвиньо во второй раз в истории сумел вывести скромную балканскую сборную в финальную стадию чемпионата Европы (албанцы сыграли на Евро-2024, причем квалифицировались туда с первого места в отборочной группе) вы можете почитать в июньском материале, который выходил на Sport.ua и был приурочен непосредственно к старту «орлов» на континентальном первенстве.

А сегодня мы предлагаем вспомнить и сфокусироваться на другой интересной истории, связанной с Сильвиньо – его переезде в Европу еще в статусе футболиста, когда левого фулбека в свой «Арсенал» заманил Арсен Венгер. Что правда, это сотрудничество продлилось всего два сезона, а затем бразилец был вынужден уйти, причем, скорее всего, не из-за проигранной конкуренции еще очень молодому на тот момент Эшли Коулу, а по причине проблем с документами…

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Футбольную карьеру Сильвиньо начинал в родном для себя «Коринтиансе». Там левый защитник играл вплоть до лета 1999 года, после чего принял решение о серьезных переменах и подался в Европу. Бразильца удалось заманить к себе, да еще и на правах свободного агента, лондонскому «Арсеналу», главный тренер которого Арсен Венгер лично прилетал к Сильвиньо, чтобы обсудить грядущий трансфер и планы, которые он возлагает на бразильца.

«Я был в первой команде «Коринтианса» четыре с половиной года и провел несколько матчей за сборную Бразилии. В то время, если я и думал об отъезде из своей страны, то намеревался отправиться в Италию. Большинство молодых бразильских игроков смотрели матчи тамошней Серии А, потому что было много игроков из нашей лиги, которые впоследствии хорошо выступали за самые серьезные команды итальянского футбола. В моем случае была возможность подписать контракт с «Интером».

«Но вот тут-то и появился Арсен Венгер. Перед одним из матчей «Коринтианса» кто-то из клуба сказал мне, что тренер «Арсенала» находится в Сан-Паулу – он планирует посмотреть игру, а еще он хочет поужинать со мной. После того поединка я пошел на ужин с Арсеном. Мы отлично провели время. С помощью переводчика мы долго разговаривали, и это было очень комфортно. В том первом разговоре я уже понял, что он человек с высоким уровнем образования и управления людьми».

«Мне нравится, как ты играешь в футбол», – сказал мне Венгер. Он объяснил, почему хочет видеть меня в «Арсенале». До этого момента защита «Арсенала» состояла исключительно из футболистов сборной Англии: Дэвид Симен в воротах, Ли Диксон на правом фланге защиты, Мартин Киоун и Тони Адамс в центре защиты и Найджел Уинтерберн на левом фланге», – рассказывал Сильвиньо.

Getty Images/Global Images Ukraine. Арсен Венгер и Сильвиньо

По словам бразильца, уже тогда Венгер понимал, что многие соперники привыкли к традиционной манере игры «Арсенала» и его схеме 4-4-2. Арсен хотел привнести в игру команды что-то новое, и скоростной бразилец, который любил подключаться к атакам своей команды, выглядел для «канониров» великолепной опцией.

С первых же дней в «Арсенале» тренеры сфокусировались на улучшении непосредственно оборонительных навыков Сильвиньо. То, как бразилец действовал на атаку всецело устраивало Венгера, а вот в защите 25-летний на тот момент легионер выглядел для английского футбола довольно слабо. Однако уже за несколько месяцев Сильвиньо показал значительный прогресс, и стал ключевой фигурой на левом фланге обороны «канониров».

«Через несколько месяцев я стал постоянным игроком стартового состава команды. Я принял этот вызов. Я чувствовал, что стал гораздо более полноценным игроком благодаря работе, которую со мной проделали тренеры. С тех пор, как только я освоился с темпом игры, я смог получать гораздо больше удовольствия от футбола в Англии. Вдвойне больше мне нравилось, когда мы играли дома. Игры на «Хайбери» (прежний домашний стадион «Арсенала», который был закрыт и снесен в 2006 году – прим. авт.) были особенно невероятными. На меня оказало огромное влияние то, что фанаты находились там так близко к боковой линии, прямо рядом с тобой. Когда мяч выходил в аут, болельщики сами отдавали тебе его, чтобы ты быстро его вбросил. Это было здорово», – вспоминал Сильвиньо.

В первом сезоне бразилец провел 31 матч в Премьер-лиге, отличившись 1 забитым мячом и 3 результативными передачами. «Арсенал» финишировал в чемпионате вторым, проиграв 18 очков «Манчестер Юнайтед». Во втором (и, как оказалось, последнем) сезоне за «канониров» Сильвиньо также являлся твердым игроком основы – 24 матча в Премьер-лиге, 2 гола и 2 ассиста. Однако в этот период вокруг бразильца возник паспортный скандал, а тренерский штаб «Арсенала» решил постепенно начать подпускать к играм за первую команду талантливого воспитанника академии Эшли Коула.

Getty Images/Global Images Ukraine. Сильвиньо в форме Арсенала

В итоге часть обозревателей полагают, что перспектива и способности Коула побудили «Арсенал» пойти на продажу Сильвиньо, но другие категорически уверены, что виной всему стали именно проблемы с документами. Летом 2001 года, всего через два сезона после подписания, «канониры» продали своего левого фулбека в «Сельту» за 3,8 миллиона евро. Впоследствии Сильвиньо также поиграл за «Барселону», с которой трижды становился чемпионом Испании и два раза выигрывал Лигу чемпионов, а заканчивал карьеру в 2010-м в «Манчестер Сити».

Но что же произошло тогда в «Арсенале» и в чем заключалась суть паспортного скандала? Дело в том, что Сильвиньо, который по итогам сезона-2000/01 был признан лучшим левым защитником Премьер-лиги и включен в символическую сборную турнира по версии Профессиональной футбольной ассоциации, летом 1999-го перебирался на Туманный Альбион не как бразилец, а как португалец!

Если бы «Арсенал» попробовал заявить новичка как бразильца, то ему не удалось бы этого сделать, так как Сильвиньо по тогдашним правилам не получил бы разрешения на работу в Великобритании. При этом, Венгеру, как уже отмечалось выше, левый фулбек был крайне необходим и ждать разрешения ситуации, отдавая игрока на сезон в аренду в другой клуб, чтобы тот наиграл нужное количество матчей за сборную Бразилии, «канонирам» было некогда.

Каким образом в этой истории появился португальский паспорт, давший возможность «Арсеналу» заявить Сильвиньо как футболиста из страны Евросоюза, до сих пор толком неизвестно. Соответствующее расследование ни к чему толком не привело – разве что в 2001-м, уже после отъезда бразильца с Туманного Альбиона, официальные власти Португалии подтвердили, что никогда не предоставляли Сильвиньо гражданства и даже не рассматривали подобной возможности.

В этой связи трансфер в «Сельту» стал решением проблемы для всех сторон – Сильвиньо получал возможность продолжить выступления в топовой лиге Европы, а «Арсенал» имел шанс выручить от ухода игрока деньги и де-юре избавиться от претензий в использовании футболиста с фейковыми документами.

Сам Сильвиньо впоследствии предпочел полностью откреститься от истории с его якобы португальским гражданством. Свой уход из «Арсенала» он обставил таким образом, что почувствовал серьезный потенциал у Коула, и осознал – мол, в будущем у него нет шансов конкурировать с англичанином. Звучало, конечно, так себе, особенно учитывая, что впоследствии бразилец пригодился (пусть и в качестве игрока ротации) «Барселоне», дважды выигрывавшей с ним в Лиге чемпионов.

Getty Images/Global Images Ukraine. Арсен Венгер беседует с Сильвиньо после матча канониров с Барселоной

«Я не знаю, почему «Арсеналу» пришлось регистрировать меня с португальским паспортом. Это проблема президента «Арсенала» и некоторых людей в «Арсенале». Я уже ничего не помню. Два года назад я ничего не знал о правилах регистрации в английском футболе. Я не имел никакого отношения к получению португальского паспорта. Думаю, он у меня был за несколько месяцев до того, как я перешел в «Арсенал», – говорил Сильвиньо.

Примечательно, что «Сельта» заявила Сильвиньо для участия в Ла Лиге как игрока с бразильским гражданством. Но в 2009 году, на закате профессиональной карьеры футболиста, экс-фулбек «Арсенала» все-таки вернулся в Англию. Он подписал контракт с «Манчестер Сити», где только начинали строить «команду мечты» арабских шейхов. За «горожан» Сильвиньо провел 10 матчей в Премьер-лиге, и не имел ни малейших проблем с рабочей визой, так как был заявлен уже как испанец! Благо, на этот раз ни у кого не возникало никаких вопросов о легитимности двойного гражданства футболиста. Все потому, что Сильвиньо более пяти лет отработал в Испании, чего оказалось достаточно, чтобы соблюсти нормы законодательства и получить тамошнее гражданство. На этом, собственно, «паспортный скандал» с игроком окончательно сошел на нет…