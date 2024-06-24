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  4. Сильвиньо: тот, кто просмотрел 240 матчей, прежде чем стать героем Албании
Чемпионат Европы
24 июня 2024, 10:08 |
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Сильвиньо: тот, кто просмотрел 240 матчей, прежде чем стать героем Албании

Удача не улыбнулась «орлам» при жребии на Евро-2024, зато им точно повезло с главным тренером

24 июня 2024, 10:08 |
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Сильвиньо: тот, кто просмотрел 240 матчей, прежде чем стать героем Албании
Getty Images/Global Images Ukraine. Сильвиньо

2 января 2023 года Федерация футбола Албании сообщила о назначении главным тренером национальной команды страны бразильца Сильвиньо. За несколько дней до этого специалист поужинал с президентом этой организации в Милане, согласовав все подробности будущего сотрудничества, а затем прибыл в Тирану на подписание трудового соглашения вместе с двумя южноамериканскими ассистентами – бразильцем Доривой (поиграл в Европе за «Порту», «Сельту», «Сампдорию» и «Мидлсбро») и аргентинцем Пабло Сабалетой (экс-игрок «Эспаньола», «Манчестер Сити» и «Вест Хэма»).

Тогда ни один из них еще даже не догадывался, что вскоре им придется проводить массу времени у экранов ноутбуков в надежде отыскать как можно больше подходящих кандидатов, способных реально усилить сборную Албании. Сильвиньо даже пришлось потратить уйму времени на просмотр матчей «Уиком Уондерерс» – команды из Лиги 1, которая является третьим по рангу дивизионом в системе профессиональных лиг английского футбола.

Там, в «Уиком Уондерерс», новый тренерский штаб сборной Албании присмотрел молодого вингера Аниса Мехмети, который родился и вырос в Англии в семье албанских беженцев. Этот футболист, прошедший через академии «Норвича», «Тоттенхэма» и «Фулхэма», до прихода Сильвиньо никогда ранее не вызывался в расположение национальной сборной Албании, однако бразильский коуч ставил амбициозную задачу перед собой и своими ассистентами – просмотреть и оценить как можно больше потенциальных кандидатов на места в команде, чтобы затем иметь возможность выбирать действительно лучших из лучших.

Мехмети дебютировал за сборную Албании в марте минувшего года, и сыграл три поединка в рамках квалификации на Евро-2024, не сумев отличиться результативными действиями. На тот момент Анис уже успел перебраться в «Бристоль Сити» – команду Чемпионшипа, где албанцу посчастливилось довольно быстро закрепиться в основной обойме, и в сезоне-2023/24 сыграть 38 поединков (4 гола, 1 ассист).


Анис Мехмети празднует забитый мяч за Бристоль Сити

И пускай пока серьезного развития международная карьера Мехмети не получила, однако этот пример дает понимание совсем другого – тренерский штаб сборной Албании с Сильвиньо во главе с первых же дней пребывания в должности обозначил, что фраза главного тренера: «Мы знали, что много таких талантливых албанцев, как он [Мехмети], играют за границей», является не простой банальностью, а всерьез означает, что практически каждый из потенциальных кандидатов в сборную будет детально и тщательно проанализирован.

В общей сложности Сильвиньо и его ассистенты просмотрели 240 видеозаписей различных футбольных матчей, участие в которых принимали кандидаты в сборную Албании. Все это для того, чтобы в конечном итоге составить первоначальный список из 70 футболистов, который вскоре был сокращен сперва до 39, а затем и до 23 человек, получивших вызов на дебютный для Сильвиньо во главе «орлов» матч против Польши в рамках отборочного турнира на Евро-2024.

Тяжелая работа Сильвиньо и его ассистентов окупилась сторицей. Несмотря на то, что в дебютном для бразильского специалиста поединке «орлы» проиграли полякам со счетом 0:1, в дальнейшем албанцы набрали потрясающий ход, и квалифицировались в финальную стадию Евро-2024 с первого места, оставив позади себя Чехию, Польшу, Молдову и Фарерские острова. Стартовое поражение от «бело-красных» и вовсе оказалось единственным для подопечных Сильвиньо в этой квалификации, причем участником чемпионата Европы в Германии албанцы стали еще за тур до финиша отборочного турнира, после чего позволили себе расслабиться и в финальном поединке дома сыграть вничью с Фарерскими островами (0:0).

Выход на Евро-2024, который стал лишь вторым в истории «орлов», принес Сильвиньо статус национального героя Албании. Тамошние болельщики буквально боготворят бразильца и очень рады, что в начале 2023-го судьба занесла того именно в Тирану. Причем Сильвиньо осознанно отказался от возможности жить вместе с семьей в Порту, а перебрался в столицу Албании, где живет просто в номере отеля.

«Я живу в отеле, который находится примерно в 2 километрах от здания Федерации футбола Албании, поэтому иногда я возвращаюсь домой через красивый парк и на улице мне встречаются фанаты. Обычно они подходят ко мне и говорят: «Наше уважение, мистер», – рассказывал Сильвиньо.

И добавлял: «Боссы Федерации футбола Албании сказали мне, что к ним пришло понимание, что идея с моим приглашением сработает, как только я объявил, что хочу жить именно здесь, в Албании. Это позволило мне полностью понять местную идентичность и быть на 100% сосредоточенным на работе».

Сильвиньо был более чем известным футболистом, действуя на левом фланге обороны. В Европе он поиграл за «Арсенал», «Сельту», «Барселону» и «Манчестер Сити», становился 2-кратным победителем Лиги чемпионов и 3-кратным чемпионом Испании. Все ключевые титулы Сильвиньо выиграл в составе «Барселоны», однако и с «Арсеналом» демонстрировал весьма неплохие результаты: становился обладателем Суперкубка Англии, а также дважды финишировал вторым в английской Премьер-лиге, что было уже своего рода достижением в период тотального доминирования в турнире великолепного «Манчестер Юнайтед» с Алексом Фергюсоном во главе.

В 2010 году Сильвиньо завершил карьеру игрока, однако с футболом окончательно не распрощался. Уже в 2011-м он вернулся в статусе тренера. Поначалу молодой и амбициозный наставник выполнял функции ассистента, в том числе в таких командах как «Крузейро», «Коринтианс» и миланский «Интер». С июля 2016 по май 2019 годов Сильвиньо являлся ассистентом Тите в национальной сборной Бразилии, однако затем решил попробовать пойти своим путем.

Так в карьере бразильского наставника появились сперва «Лион», а затем и «Коринтианс». Однако ни там, ни там Сильвиньо особо не преуспел. Во главе «ткачей» провел лишь 9 матчей в рамках французской Лиги 1 (2 победы, 3 ничьи и 4 поражения), а затем был уволен, а в стане «тимау» задержался чуть подольше, отыграв весь сезон-2021 в бразильской Серии А (5-е место), однако в феврале 2022-го также был отправлен в отставку после серии из трех поражений кряду.

Просидев одиннадцать месяцев без работы, Сильвиньо согласился на предложение возглавить сборную Албании. Одним из первых его решений в стане «орлов» стало изменение тактической формации, используемой командой – с 3-5-2, которую наигрывали предшественники, Сильвиньо перешел на 4-3-3. Но здесь коуч практически сразу же столкнулся с первой серьезной проблемой – у него банально не было левоногого правого инсайда, чтобы схема работала именно так, как хотел бы новый тренерский штаб.

Во многом по этой причине Сильвиньо и его ассистенты были вынуждены погрузиться в базу данных футболистов, составленную ответственными сотрудниками Федерации футбола Албании, а затем просмотреть тех, кто подходил по установленным параметрам. В конечном итоге, в первой команде появился не только упоминавшийся выше Анис Мехмети из Англии. Вместе с ним за «орлов» в марте 2023 года в поединке против Польши дебютировал также Ясир Асани, который на клубном уровне сейчас выступает за «Кванджу» из Южной Кореи, а до этого успел поиграть в Северной Македонии, Швеции, за албанский «Партизани» и венгерскую «Кишварду».


29-летний Ясир Асани внезапно стал одним из лидеров сборной Албании

«Мы смотрели видео с его выступлениями в венгерском футболе [за «Кишварду»], и я вдруг подумал: «Стоп, кто это?» У него было все, что мы искали: он был великолепен в ситуациях один на один, мог качественно пробивать по воротам, а еще был невероятно быстрым. В итоге несколько выходных подряд нам приходилось приходить в офис на 9 утра, чтобы отсматривать его игры в Южной Корее в прямом эфире, что было вызвано разницей во времени», – рассказывал Сильвиньо.

И Асани действительно стал настоящей находкой для тренерского штаба Сильвиньо. Уроженец Северной Македонии, который на юношеском уровне выступал именно за эту страну, оказал существенную помощь «орлам» в квалификационной кампании на Евро-2024, сыграв 8 матчей и отличившись в них 6 результативными действиями (3 гола и 3 ассиста).

В финальной части Евро-2024 албанцы с Сильвиньо во главе уже успели провести два матча. Сперва они минимально уступили Италии (1:2), а затем смогли отобрать очки у Хорватии (2:2), причем во втором поединке Асани опять был очень заметной фигурой на поле и покинул его с результативной передачей в активе.

Теперь Албании предстоит в третьем туре групповой стадии сыграть еще и против испанцев, которые в великолепном стиле выиграли два предыдущих поединка против хорватов (3:0) и итальянцев (1:0). Фаворитами подопечные Сильвиньо в этой встрече точно не являются, и для гарантированного выхода в плей-офф со второго места им потребуется не только обыгрывать «красную фурию», но еще и надеяться на победу Хорватии над Италией. Вариант, мягко говоря, сказочный, однако для Сильвиньо куда важнее то, как он сумел проявить себя как в квалификации на Евро-2024, так и непосредственно на самом турнире.

В конце июля у Сильвиньо заканчивается срок действия контракта с Федерацией футбола Албании, и пока непонятно, пожелает ли бразилец остаться, либо же соблазниться на какое-то предложение, которое может получить уже после завершения Евро-2024. Сейчас очевидно лишь одно: если Сильвиньо выберет первый вариант, то в глазах албанских фанатов он будет уже не просто героем – его статус точно мгновенно вырастет до истинной легенды!..

P.S. К слову, нельзя не отметить, что в тренерский штаб Сильвиньо в сборной Албании входит и такой прекрасно знакомый всем почитателям украинской Премьер-лиги со стажем персонаж как Эрвин Бульку. 43-летний специалист до прихода в стан «орлов» штаба во главе с бразильцем возглавлял Албанию U-19, но в начале февраля принял приглашение перебраться на работу в главную команду страны. Что касается наших воспоминаний, то Бульку с 2007 по 2010 годы выступал за «Кривбасс», в футболке которого провел 58 официальных поединков (2 гола, 3 ассиста).

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сборная Албании по футболу Евро-2024 Силвиньо
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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