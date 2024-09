Очень трогательно. Месси обратился к экс-игроку сборной Аргентины

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси обратился к экс-игроку «альбиселесте» Анхелю Ди Марии:

«Надеюсь, ты получишь массу удовольствия этим вечером с семьёй и близкими (во время просмотра матча против Чили). Накануне финала копа Америка я сказал тебе всё, что нужно было сказать. Мы прошли так много вместе, и кто бы мог подумать, что всё закончится так? Мы будем очень скучать по тебе. До скорой встречи».

Анхель завершил свою карьеру в сборной Аргентины в июле 2024, после победного финала копа Америка.

❤️🇦🇷 Leo Messi’s letter to Di Maria.



“I hope you enjoy this evening a lot with your family and loved ones”.



“We’ve said everything we needed to say”.



“We shared so much, and who would have thought it would end this way? We’ll miss you a lot. See you soon”. pic.twitter.com/MtSi2wYCrx