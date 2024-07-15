Анхель ДИ МАРИЯ: «Мечтал завершить карьеру в сборной так»
Легендарный вингер – о победе Аргентины в Копа Америка
Легендарный вингер Анхель Ди Мария прокомментировал победу сборной Аргентины в финале Копа Америка-2024 (1:0 над Колумбией), который стал прощальным матчем 36-летнего ветерана в составе «альбиселесте»:
«Этому суждено было случиться. Я мечтал об этом. Я мечтал, что выйду в финале, выиграю его - и так завершу карьеру в сборной.
У меня столько замечательных ощущений, и я бесконечно благодарен нынешнему поколению игроков. Сегодня я ухожу, но с титулом».
Ди Мария дебютировал за сборную Аргентины в 2008 году, суммарно провел за команду 145 матчей и забил 31 гол.
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