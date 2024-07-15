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  4. Анхель ДИ МАРИЯ: «Мечтал завершить карьеру в сборной так»
Кубок Америки
15 июля 2024, 23:42 |
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Анхель ДИ МАРИЯ: «Мечтал завершить карьеру в сборной так»

Легендарный вингер – о победе Аргентины в Копа Америка

15 июля 2024, 23:42 |
330
0
Анхель ДИ МАРИЯ: «Мечтал завершить карьеру в сборной так»
Getty Images/Global Images Ukraine. Анхель Ди Мария

Легендарный вингер Анхель Ди Мария прокомментировал победу сборной Аргентины в финале Копа Америка-2024 (1:0 над Колумбией), который стал прощальным матчем 36-летнего ветерана в составе «альбиселесте»:

«Этому суждено было случиться. Я мечтал об этом. Я мечтал, что выйду в финале, выиграю его - и так завершу карьеру в сборной.

У меня столько замечательных ощущений, и я бесконечно благодарен нынешнему поколению игроков. Сегодня я ухожу, но с титулом».

Ди Мария дебютировал за сборную Аргентины в 2008 году, суммарно провел за команду 145 матчей и забил 31 гол.

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Анхель Ди Мария сборная Аргентины по футболу Копа Америка
Олег Дидух Источник: Reuters
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