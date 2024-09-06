Есть жизнь и без Месси. Аргентина разгромила Чили

В Южной Америке сыграны два очередных матча квалификационного турнира чемпионата мира 2026 года.

Сборная Аргентины на своем поле встречалась с командой Чили и добилась крупной победы – 3:0.

Матч для действующих чемпионов мира был примечателен тем, что они играли без своего капитана Лионеля Месси, который травмирован.

Победив, аргентинская сборная с 18 очками остается единоличным лидером таблицы квалификации.

В другой игре дня команда Боливии дома разгромила Венесуэлу – 4:0.

Отбор на ЧМ-2024. Южная Америка

Аргентина – Чили – 3:0

Голы: Макаллистер, 48, Альварес, 84, Дибала, 90+1.

Боливия – Венесуэла – 4:0

Голы: Вака, 13, Альгараньяс, 45+5 пенальти, Мигуэлито, 46, Монтейро, 89.