Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Есть жизнь и без Месси. Аргентина разгромила Чили
ЧМ. Квалификация. КОНМЕБОЛ
Аргентина
06.09.2024 03:00 – FT 3 : 0
Чили
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
06 сентября 2024, 04:58 | Обновлено 06 сентября 2024, 05:05
138
0

Есть жизнь и без Месси. Аргентина разгромила Чили

Состоялись очередные матчи отбора на ЧМ-2026

06 сентября 2024, 04:58 | Обновлено 06 сентября 2024, 05:05
138
0
Есть жизнь и без Месси. Аргентина разгромила Чили
Getty Images/Global Images Ukraine

В Южной Америке сыграны два очередных матча квалификационного турнира чемпионата мира 2026 года.

Сборная Аргентины на своем поле встречалась с командой Чили и добилась крупной победы – 3:0.

Матч для действующих чемпионов мира был примечателен тем, что они играли без своего капитана Лионеля Месси, который травмирован.

Победив, аргентинская сборная с 18 очками остается единоличным лидером таблицы квалификации.

В другой игре дня команда Боливии дома разгромила Венесуэлу – 4:0.

Отбор на ЧМ-2024. Южная Америка

Аргентина – Чили – 3:0

Голы: Макаллистер, 48, Альварес, 84, Дибала, 90+1.

Боливия – Венесуэла – 4:0

Голы: Вака, 13, Альгараньяс, 45+5 пенальти, Мигуэлито, 46, Монтейро, 89.

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Пауло Дибала (Аргентина).
84’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Альварес (Аргентина).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Алексис Мак Аллистер (Аргентина).
По теме:
Роналду упрочил лидерство по голам за сборную. Сколько у Месси?
Бразилия – Эквадор. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Аргентина – Чили. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
сборная Аргентины по футболу сборная Чили по футболу сборная Боливии по футболу сборная Венесуэлы по футболу ЧМ-2026 по футболу Лионель Месси Хулиан Альварес Пауло Дибала Алексис Макаллистер
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Майк Тайсон назвал современного боксера, с которым бы боялся проводить бой
Бокс | 05 сентября 2024, 07:37 2
Майк Тайсон назвал современного боксера, с которым бы боялся проводить бой
Майк Тайсон назвал современного боксера, с которым бы боялся проводить бой

Легендарный супертяж отметил Дэвида Бенавидеса

«Он свой пик явно прошел». Сенченко сделал прогноз на реванш Усик – Фьюри
Бокс | 05 сентября 2024, 14:36 0
«Он свой пик явно прошел». Сенченко сделал прогноз на реванш Усик – Фьюри
«Он свой пик явно прошел». Сенченко сделал прогноз на реванш Усик – Фьюри

Экс-чемпион мира – о шансах боксеров во втором бою

Шовковскому не нужен. Динамо продаст вингера в европейский клуб
Футбол | 05.09.2024, 21:56
Шовковскому не нужен. Динамо продаст вингера в европейский клуб
Шовковскому не нужен. Динамо продаст вингера в европейский клуб
ОФИЦИАЛЬНО. У Трубина – новый тренер. Он брал с Бенфикой чемпионат
Футбол | 06.09.2024, 02:58
ОФИЦИАЛЬНО. У Трубина – новый тренер. Он брал с Бенфикой чемпионат
ОФИЦИАЛЬНО. У Трубина – новый тренер. Он брал с Бенфикой чемпионат
ФОТО. Первая ракетка мира расплакалась после вылета из US Open 2024
Теннис | 05.09.2024, 06:01
ФОТО. Первая ракетка мира расплакалась после вылета из US Open 2024
ФОТО. Первая ракетка мира расплакалась после вылета из US Open 2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шовковский не рассчитывает. Игрок Динамо получил предложение из Испании
Шовковский не рассчитывает. Игрок Динамо получил предложение из Испании
05.09.2024, 00:59 6
Футбол
Минус Свентек и олимпийская чемпионка. Определены пары 1/2 финала US Open
Минус Свентек и олимпийская чемпионка. Определены пары 1/2 финала US Open
05.09.2024, 04:20 5
Теннис
Джошуа назвал боксера, который бы победил Усика, Кличко и Майка Тайсона
Джошуа назвал боксера, который бы победил Усика, Кличко и Майка Тайсона
04.09.2024, 07:44 7
Бокс
Назван лучший вратарь мира на данный момент. В рейтинг попал украинец
Назван лучший вратарь мира на данный момент. В рейтинг попал украинец
04.09.2024, 08:11 14
Футбол
Минус фаворит. Стал известен первый полуфиналист US Open 2024 у мужчин
Минус фаворит. Стал известен первый полуфиналист US Open 2024 у мужчин
04.09.2024, 00:23 2
Теннис
Суперкомпьютер спрогнозировал место сборной Украины в группе Лиги наций
Суперкомпьютер спрогнозировал место сборной Украины в группе Лиги наций
05.09.2024, 18:47 10
Футбол
Источник: звездный нападающий Зари станет игроком Динамо
Источник: звездный нападающий Зари станет игроком Динамо
04.09.2024, 12:49 39
Футбол
Медальный зачет Паралимпиады. Украина превзошла рубеж в 50 наград
Медальный зачет Паралимпиады. Украина превзошла рубеж в 50 наград
05.09.2024, 09:05 2
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем