Есть жизнь и без Месси. Аргентина разгромила Чили
Состоялись очередные матчи отбора на ЧМ-2026
В Южной Америке сыграны два очередных матча квалификационного турнира чемпионата мира 2026 года.
Сборная Аргентины на своем поле встречалась с командой Чили и добилась крупной победы – 3:0.
Матч для действующих чемпионов мира был примечателен тем, что они играли без своего капитана Лионеля Месси, который травмирован.
Победив, аргентинская сборная с 18 очками остается единоличным лидером таблицы квалификации.
В другой игре дня команда Боливии дома разгромила Венесуэлу – 4:0.
Отбор на ЧМ-2024. Южная Америка
Аргентина – Чили – 3:0
Голы: Макаллистер, 48, Альварес, 84, Дибала, 90+1.
Боливия – Венесуэла – 4:0
Голы: Вака, 13, Альгараньяс, 45+5 пенальти, Мигуэлито, 46, Монтейро, 89.
События матча
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