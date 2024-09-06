Боливия – Венесуэла – 4:0. Квалификация ЧМ-2026. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026
В ночь на 6 сентября состоялся матч квалификации чемпионата мира 2026 в Южной Америке.
Сборная Боливии на своем поле разгромила команду Венесуэлы (4:0).
У победителей голы забили: Рамиро Вака, Кармело Альгараньяс, Мигелито, Энцо Монтейро.
Сборная Боливии вышла на 7-е место (6 очков), Венесуэла занимает 4-ю позицию (9 баллов).
Квалификация ЧМ-2024. Южная Америка
7-й тур, 5 сентября. Эль-Альто (Боливия)
23:00. Боливия – Венесуэла – 4:0
Голы: Вака, 13, Альгараньяс, 45+5 (пен), Мигелито, 46, Монтейро, 89
Турнирная таблица
Видео голов и обзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хирн включил в свой список и Александра Усика
Украинец выиграл у соперника из Франции один корпус велосипеда