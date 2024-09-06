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ЧМ. Квалификация. КОНМЕБОЛ
Боливия
05.09.2024 23:00 – FT 4 : 0
Венесуэла
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Чемпионат мира
06 сентября 2024, 18:31 | Обновлено 06 сентября 2024, 18:35
39
0

Боливия – Венесуэла – 4:0. Квалификация ЧМ-2026. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026

06 сентября 2024, 18:31 | Обновлено 06 сентября 2024, 18:35
39
0
Боливия – Венесуэла – 4:0. Квалификация ЧМ-2026. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 6 сентября состоялся матч квалификации чемпионата мира 2026 в Южной Америке.

Сборная Боливии на своем поле разгромила команду Венесуэлы (4:0).

У победителей голы забили: Рамиро Вака, Кармело Альгараньяс, Мигелито, Энцо Монтейро.

Сборная Боливии вышла на 7-е место (6 очков), Венесуэла занимает 4-ю позицию (9 баллов).

Квалификация ЧМ-2024. Южная Америка

7-й тур, 5 сентября. Эль-Альто (Боливия)

23:00. Боливия – Венесуэла – 4:0

Голы: Вака, 13, Альгараньяс, 45+5 (пен), Мигелито, 46, Монтейро, 89

Турнирная таблица

Видео голов и обзор матча

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Enzo Monteiro (Боливия).
46’
ГОЛ ! Мяч забил Miguel Terceros (Боливия).
45’ +5
ГОЛ ! С пенальти забил Кармело Альгараньяс (Боливия).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Рамиро Вака (Боливия).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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