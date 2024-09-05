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  4. Шовковскому не нужен. Динамо продаст вингера в европейский клуб
Украина. Премьер лига
05 сентября 2024, 21:56 |
3920
4

Шовковскому не нужен. Динамо продаст вингера в европейский клуб

Самба Диалло может в ближайшее время покинуть столичный клуб

05 сентября 2024, 21:56 |
3920
4
Шовковскому не нужен. Динамо продаст вингера в европейский клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Самба Диалло

Киевское «Динамо» еще не завершило трансферную кампанию. Клуб в ближайшее время может отпустить футболиста.

По информации Sport5, столичный клуб может покинуть вингер Самба Диалло. К 21-летнему сенегальцу активный интерес проявляет израильский клуб «Хапоэль Иерусалим». Отмечается, что «Хапоэль» очень близок к трансферу Диалло.

На старте сезона 2024/25 Диалло еще не играл за «Динамо». В прошлом сезоне вингер провел за «сине-белых» 14 матчей и забил 1 гол.

Ранее «Динамо» сообщило о подписании контракта с форвардом «Зари» Эдуардо Герреро.

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Дмитро Олійник Источник: Sport5
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Комментарии 4
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Serhii P.
І ще один "молодий" талант, який розривав Юнацьку Лігу УЄФА. А фокус простий: змінений паспорт (що є звичним явищем в Африці), який зробив його молодшим на 5-7 років. І замість 24-річного сформованого гравця отримуємо 17-річного перспективного форварда   
P.S. Дядькові на фото явно не 21 рік, він нього вже є залисини.
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_Quantum19_
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