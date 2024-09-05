Шовковскому не нужен. Динамо продаст вингера в европейский клуб
Самба Диалло может в ближайшее время покинуть столичный клуб
Киевское «Динамо» еще не завершило трансферную кампанию. Клуб в ближайшее время может отпустить футболиста.
По информации Sport5, столичный клуб может покинуть вингер Самба Диалло. К 21-летнему сенегальцу активный интерес проявляет израильский клуб «Хапоэль Иерусалим». Отмечается, что «Хапоэль» очень близок к трансферу Диалло.
На старте сезона 2024/25 Диалло еще не играл за «Динамо». В прошлом сезоне вингер провел за «сине-белых» 14 матчей и забил 1 гол.
Ранее «Динамо» сообщило о подписании контракта с форвардом «Зари» Эдуардо Герреро.
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