Шовковскому не нужен. Динамо продаст вингера в европейский клуб

Киевское «Динамо» еще не завершило трансферную кампанию. Клуб в ближайшее время может отпустить футболиста.

По информации Sport5, столичный клуб может покинуть вингер Самба Диалло. К 21-летнему сенегальцу активный интерес проявляет израильский клуб «Хапоэль Иерусалим». Отмечается, что «Хапоэль» очень близок к трансферу Диалло.

На старте сезона 2024/25 Диалло еще не играл за «Динамо». В прошлом сезоне вингер провел за «сине-белых» 14 матчей и забил 1 гол.

Ранее «Динамо» сообщило о подписании контракта с форвардом «Зари» Эдуардо Герреро.