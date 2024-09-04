ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало форварда Зари Герреро
Форвард Зари стал новичком киевской команды
Официальный сайт «Динамо» сообщил о подписании контракта с форварда «Зари» Эдуардо Герреро. Игрок получил договор на 5 лет, о сумме трансфера информации нет.
Ранее сообщалось, что игрок перейдет на правах аренды, но в итоге клубы согласовали полноценный трансфер.
24-летний Герреро в нынешнем сезоне забил 1 гол в пяти встречах. В минувшем чемпионате панамский бомбардир забил 13 голов и сделал 4 ассиста в 33-х матчах.
В конце лета была информация о том, что киевляне рассматривали, но отказались от варианта с Герреро. Однако за несколько дней до закрытия трансферного окна клуб изменил мнение и оформил переход.
Герреро будет конкурентом основного форварда «Динамо» Владислава Ваната.
Президент клуба Игорь Суркис на днях заявил, что основной задачей команды на сезон будет завоевание чемпионства УПЛ и хорошее выступление в Лиге Европы.
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Правда, характер у него такой себе, вряд ли будет молчать, если будет игроком банки.
Ну а как игрок он очень хороший, уж точно лучше Сикана и Ваната
Неужели Кравец и еже с ними так влияет на сознание этого человека
Для повного гейського кола не вистачає Дмитрика (він же Quantum19), Бульби Сумкіна і Закарпатлоха (він же New Zealander/Ukraine). 😁
Ракета бомба петарда
Хороший трансфер