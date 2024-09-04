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Украина. Премьер лига
04 сентября 2024, 19:58 | Обновлено 04 сентября 2024, 20:41
3774
92

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало форварда Зари Герреро

Форвард Зари стал новичком киевской команды

04 сентября 2024, 19:58 | Обновлено 04 сентября 2024, 20:41
3774
92
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало форварда Зари Герреро
ФК Динамо Киев. Эдуардо Герреро

Официальный сайт «Динамо» сообщил о подписании контракта с форварда «Зари» Эдуардо Герреро. Игрок получил договор на 5 лет, о сумме трансфера информации нет.

Ранее сообщалось, что игрок перейдет на правах аренды, но в итоге клубы согласовали полноценный трансфер.

24-летний Герреро в нынешнем сезоне забил 1 гол в пяти встречах. В минувшем чемпионате панамский бомбардир забил 13 голов и сделал 4 ассиста в 33-х матчах.

В конце лета была информация о том, что киевляне рассматривали, но отказались от варианта с Герреро. Однако за несколько дней до закрытия трансферного окна клуб изменил мнение и оформил переход.

Герреро будет конкурентом основного форварда «Динамо» Владислава Ваната.

Президент клуба Игорь Суркис на днях заявил, что основной задачей команды на сезон будет завоевание чемпионства УПЛ и хорошее выступление в Лиге Европы.

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Эдуардо Герреро Динамо Киев Заря Луганск трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: ФК Динамо Киев
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Комментарии 95
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Main
Як как вспомню, как этот Герреро когда Зоря вдесятером была - возил защиту Шахты)
Толково толково
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+9
Показать Скрыть 1 ответ
Андрій Заліщук
Супер підсилення, Динамо зараз по підбору гравців виглядає на порядок цікавіше і сильніше за Шахту, думаю, що і в єврокубках буде від киян більше толку, ніж донецьких
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+7
Pavel_i_CO
Ласкаво просимо до Києва!! За трансферне вікно Динамо отримує тверду п'ятірку.
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+7
Serginho77
AKK228 = KAA82 , як оригінально, хФєдя. 
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+6
Показать Скрыть 1 ответ
Тим Сергей
Исходя из реалий на сегодня, то вполне норм - поглядим.
Ответить
+6
sahka1981
Норм!
Ответить
+6
Main
👏
Ответить
+6
Андрей⚒️
Хороший трансфер для Динамо.
Правда, характер у него такой себе, вряд ли будет молчать, если будет игроком банки.
Ну а как игрок он очень хороший, уж точно лучше Сикана и Ваната
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+4
Main
Не понимаю что происходит с суркисом))
Неужели Кравец и еже с ними так влияет на сознание этого человека
Ответить
+4
Показать Скрыть 2 ответа
Gargantua81
супер
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+4
ZANREGENT1993
Кроты,прячтесь по норам!
Ответить
+4
Олександр С.
Chieftain (вождь), Дыряво с пердя, Френк Підер, Mayakovskiy
Для повного гейського кола не вистачає Дмитрика (він же Quantum19), Бульби Сумкіна і Закарпатлоха (він же New Zealander/Ukraine). 😁
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+3
Pavel_i_CO
У ДАУНєтскіх просто істерика. Приємно за цим спостерігати)
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+3
Показать Скрыть 3 ответа
Xzibit11
Хорош
Ракета бомба петарда
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+2
Перець
У кротів пердаки поризриває від заздрощів
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+2
Показать Скрыть 2 ответа
ZANREGENT1993
Следующий матч у ДК в УПЛ против Зори 14 сентября. Интересно будет посмотреть на Герреро.
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+2
Умник
Поздравляю.
Хороший трансфер
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+1
Pavel_i_CO
Фєдя замаскував АК228 під КАА82 і гатить потужними дуплєтами. Просто вождь!!! 
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+1
PUMA
А почему хфедька опять с вождя бред свой несёт? Неужели основной акаунт отсосити снова забанили ?
Ответить
+1
Показать Скрыть 4 ответа
DK1961
У ржавых снова недержание началось. Причем сопровождается всегда только матом. Ну да, это чисто по руснявому...
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+1
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