Без Угарте и Фелиша: 10 самых дорогих трансферов лета

Летнее трансферное окно в топ-лигах уже закрыто. Стоит признать, что оно было насыщенным, поскольку клубы не жалели денег на новичков. Об этом свидетельствует тот факт, что сделки по Мануэлю Угарте (50 млн евро) и Жоау Фелишу (52 млн) не вошли даже в десятку самых дорогих. Зато было много других интересных подписаний.

Далее – 10 самых дорогих трансферов минувшего лета.

Майкл Олисе (Бавария, 53 млн евро)

Бавария серьезно потратилась летом. Самыми дорогими трансферами мюнхенцев стали полузащитник Жоау Пальинья и 22-летний вингер Майкл Олисе. Суммарно на обоих игроков "рекордмайстер" потратил более 100 млн евро. Француз хорошо проявил себя сначала в Кристал Пэлас, а потом и на Олимпийских играх, где забил 2 гола и отдал 5 результативных передач в шести матчах. На игрока претендовали несколько топ-клубов АПЛ, но он выбрал Баварию. Олисе уже сыграл 2 матча в Бундеслиге и успел отличиться ассистом в Кубке Германии.

ФК Бавария. Майкл Олисе

Тен Копмейнерс (Ювентус, 54,7 млн евро)

Копмейнерс провел 3 хороших сезона в Аталанте, которые увенчались победой в Лиге Европы. После этого футболист посчитал, что, вероятно, добился максимальной цели в Бергамо. Слухи о его возможном переходе в Ювентус начали появляться еще по ходу прошлого сезона. Летом ситуация накалилась – главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини отстранил от команды 26-летнего хавбека из-за его открытого желания перейти в туринский клуб. В итоге, трансфер все же состоялся, а "бергамаски" получили солидную компенсацию за одного из своих лучших игроков.

Дани Ольмо (Барселона, 55 млн евро)

Изначально ничего не указывало на то, что Ольмо покинет РБ Лейпциг. К игроку не первый год присматривались топ-клубы, но он постоянно оставался с "быками". Даже летом, после успешного выступления на чемпионате Европы, никто не активировал клаусулу футболиста. Но вдруг подоспела Барселона. Каталонцы решили вернуть своего воспитанника после того, как не смогли переманить Нико Уильямса из Атлетика. Так 26-летний хавбек снова оказался в стане "сине-гранатовых". Пока трансфер оправдывает себя: на счету испанца 2 матча в Ла Лиге и 2 гола.

ФК Барселона. Дани Ольмо (№20)

Амаду Онана (Астон Вилла, 59,35 млн евро)

Астон Вилла летом показала, что не намерена довольствоваться одним выходом в Лигу чемпионов. "Львы" намерены бороться за ЛЧ на постоянной основе. Для этого они усилились многими перспективными игроками. Среди них есть и уже состоявшиеся футболисты – Иан Матсен, перешедший из Челси, и Амаду Онана, который перешел в клуб из Бирмингема из Эвертона. На 22-летнего хавбека претендовали топ-клубы АПЛ, но он оказался в Астон Вилле. Это говорит о том, что Унаи Эмери и Мончи могут привлекать качественных футболистов своим проектом.

Жоау Невеш (ПСЖ, 60 млн евро)

Бенфика в очередной раз доказала, что умеет выгодно продавать игроков. Невеш провел только 2 сезона в первой команде "орлов", и уже перешел в ПСЖ за 60 млн евро. Главный тренер парижан Луис Энрике не был доволен выступлениями Мануэля Угарте, поэтому уругваец отправился к Эрику тен Хагу в Манчестер Юнайтед, а на его место пришел португалец. Пока трансфер себя оправдывает. В текущем сезоне чемпионата Франции 19-летний хавбек сыграл 3 матча и отдал 4 результативные передачи. Впечатляющий старт в новом клубе.

Мусса Диаби (Аль-Иттихад, 60 млн евро)

Астон Вилла работала летом не только над подписанием игроков. "Львы" довольно выгодно продали нескольких футболистов. Дуглас Луис перешел в Ювентус за 51 млн евро, а Мусса Диаби отправился в Аль-Иттихад за 60 миллионов. Француз провел только один в сезон в Бирмингеме, причем, вроде неплохой. В минувшей кампании 25-летний вингер сыграл 54 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 9 результативных передач. Но Эмери, судя по всему, не был полностью доволен игроком. Но по итогу все закончилось хорошо – клуб и футболист свое заработают.

Педру Нету (Челси, 60 млн евро)

Несмотря на переполненный состав, Челси продолжает подписывать игроков. "Синие" вернули на "Стэмфорд Бридж" Жоау Фелиша, заплатив за него Атлетико 52 млн евро, но это был не единственный громкий трансфер лондонского клуба. Челси также подписал вингера Педру Нету из Вулверхэмптона за 60 млн евро. "Аристократы" продолжают укреплять атаку, несмотря ни на что. Пока сложно оценить перспективы 24-летнего португальца в лондонском клубе, поскольку там по-прежнему много футболистов. Но раз игрока подписывали по требованию Энцо Марески, значит, тренер на него рассчитывает.

ФК Челси. Педру Нету

Лени Йоро (Манчестер Юнайтед, 62 млн евро)

МЮ долго искал молодого защитника и наконец-то нашел. Юнайтед заплатил внушительные 62 млн евро Лиллю за Йоро, выиграв борьбу за игрока у мадридского Реала. Но, как это часто бывает у манкунианцев, футболист быстро травмировался. Причем повреждение оказалось серьезным. В текущем сезоне 22-летний центрбек еще не выходил на поле, а его возвращение в строй ожидается лишь в конце октября – и это в лучшем случае. МЮ неплохо сработал на трансферном рынке, подписав качественных молодых игроков, но травмы продолжают преследовать манкунианцев.

Доминик Соланке (Тоттенхэм, 64,3 млн евро)

Судя по всему, руководство Тоттенхэма верит в проект Ангелоса Постекоглу, поскольку именно для этого тренера "шпоры" совершили свой рекордный трансфер. Им стал форвард Доминик Соланке, за которого лондонцы заплатили Борнмуту 64 млн евро. Футболист хорошо выступал в составе "вишен" и ударно провел прошлый сезон, показывая, что готов пойти на повышение. Англичанин дождался своего шанса. Для Доминика это будет третья попытка закрепиться в топ-клубе АПЛ, и в этот раз он должен использовать все свои возможности. Пока 26-летний нападающий сыграл только 1 матч в новом сезоне из-за травмы, но у него еще будет время доказать, что он достоин большого возвращения.

Хулиан Альварес (Атлетико, 75 млн евро)

Атлетико стал одним из главных героев летнего трансферного окна. "Матрасники" подписали многих качественных игроков, среди которых защитник Робин Ле Норман, хавбек Конор Галлахер и форвард Александер Серлот. Но главным подписанием мадридского клуба стал нападающий Манчестер Сити Хулиан Альварес. Аргентинец перешел в Атлетико за 75 млн евро без учета бонусов – это самый дорогой трансфер лета. Соответственно, и ожидания от этой сделки достаточно высокие. 24-летний форвард сыграл уже 4 матча в Ла Лиге, не отметившись результативными действиями. Альвареса подписывали не только для голов, но рано или поздно от него начнут требовать забитых мячей. Посмотрим, каким на деле окажется самый дорогой и интригующий трансфер лета.

Текст: meta.ua/sport