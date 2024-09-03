Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известно, сколько денег заработало Динамо за попадание в основной этап ЛЕ
Лига Европы
03 сентября 2024, 20:53 |
3891
4

Известно, сколько денег заработало Динамо за попадание в основной этап ЛЕ

Киевский клуб недавно узнал своих соперников в еврокубке

03 сентября 2024, 20:53 |
3891
4
Известно, сколько денег заработало Динамо за попадание в основной этап ЛЕ
ФК Динамо

30 августа в Монако состоялась жеребьевка основного раунда Лиги Европы.

Своих соперников в основном этапе второго по силе еврокубкового клубного турнира узнало и киевское Динамо: Лацио (Италия), Рома (Италия), Ференцварош (Венгрия), Реал Сосьедад (Испания), Виктория Пльзень (Чехия), Галатасарай (Турция), РФШ (Латвия), Хоффенхайм (Германия).

Отмечается, что за выход в групповой этап Лиги Европы «Динамо» заработало 4,31 млн евро. Киевляне также получат и 4,29 млн евро за выход в стадию плей-офф квалификации ЛЧ.

В будущем «Динамо» может рассчитывать на 450 тысяч за победу и 150 тысяч за ничью в матчах основы Лиги Европы.

По теме:
Не Шапаренко. Известный портал оценил лидера Динамо в сумму более €20 млн
Тренер Динамо U-19 оценил жеребьевку Юношеской лиги УЕФА
Суркис высказался о трансферах Динамо: «Мы качественно усилили состав»
Динамо Киев Лига Европы призовые финансы
Дмитро Олійник Источник: Telegram
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер сделал Кривбассу неожиданное предложение по перенесенному матчу
Футбол | 03 сентября 2024, 12:02 16
Шахтер сделал Кривбассу неожиданное предложение по перенесенному матчу
Шахтер сделал Кривбассу неожиданное предложение по перенесенному матчу

«Горняки» хотели доиграть поединок в Киеве

Медальный зачет Паралимпиады. Украина ворвалась в топ-10, сколько медалей?
Олимпийские игры | 03 сентября 2024, 08:00 0
Медальный зачет Паралимпиады. Украина ворвалась в топ-10, сколько медалей?
Медальный зачет Паралимпиады. Украина ворвалась в топ-10, сколько медалей?

Сине-желтые имеют в сумме 35 наград: 5 золотых, 12 серебряных и 18 бронзовых

ФОТО. Лица российских атлетов во время гимна Украины на Паралимпиаде-2024
Олимпийские игры | 03.09.2024, 02:12
ФОТО. Лица российских атлетов во время гимна Украины на Паралимпиаде-2024
ФОТО. Лица российских атлетов во время гимна Украины на Паралимпиаде-2024
ВИДЕО. Сборная Украины провела тренировка в Праге, готовясь к Лиге наций
Футбол | 03.09.2024, 21:29
ВИДЕО. Сборная Украины провела тренировка в Праге, готовясь к Лиге наций
ВИДЕО. Сборная Украины провела тренировка в Праге, готовясь к Лиге наций
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал игрока Шахтера. Он переехал в УПЛ в 2024
Футбол | 03.09.2024, 18:55
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал игрока Шахтера. Он переехал в УПЛ в 2024
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал игрока Шахтера. Он переехал в УПЛ в 2024
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
FunnyCat_____
Для нынешней клубной казны очень неплохая сумма!
Ответить
+5
Boodya
А за ігри в квалах гроші не дають?
Ответить
+1
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Он всех пугает». Де Росси объяснил, почему Довбик не смог забить Ювентусу
«Он всех пугает». Де Росси объяснил, почему Довбик не смог забить Ювентусу
02.09.2024, 07:55 35
Футбол
Стали известны две первые пары 1/4 финала US Open у женщин
Стали известны две первые пары 1/4 финала US Open у женщин
02.09.2024, 09:15
Теннис
Стало известно, когда будет доигран прерванный матч УПЛ Кривбасс – Шахтер
Стало известно, когда будет доигран прерванный матч УПЛ Кривбасс – Шахтер
02.09.2024, 11:57 27
Футбол
«Он может победить его трижды за вечер». Сондерс – о реванше Усик – Фьюри
«Он может победить его трижды за вечер». Сондерс – о реванше Усик – Фьюри
02.09.2024, 11:25 4
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Центральный матч УПЛ Кривбасс – Шахтер не будет доигран
ОФИЦИАЛЬНО. Центральный матч УПЛ Кривбасс – Шахтер не будет доигран
01.09.2024, 21:18 76
Футбол
Третья ракетка мира после победы над Свитолиной вылетела из US Open 2024
Третья ракетка мира после победы над Свитолиной вылетела из US Open 2024
02.09.2024, 01:59 2
Теннис
Раньше не хотел с ним драться. Фьюри заявил, что хочет боя с топ-боксером
Раньше не хотел с ним драться. Фьюри заявил, что хочет боя с топ-боксером
02.09.2024, 07:10 1
Бокс
Не Украина. Определен фаворит группы 1 в Дивизионе B Лиги наций 2024/25
Не Украина. Определен фаворит группы 1 в Дивизионе B Лиги наций 2024/25
03.09.2024, 04:44 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем