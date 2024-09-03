Известно, сколько денег заработало Динамо за попадание в основной этап ЛЕ

30 августа в Монако состоялась жеребьевка основного раунда Лиги Европы.

Своих соперников в основном этапе второго по силе еврокубкового клубного турнира узнало и киевское Динамо: Лацио (Италия), Рома (Италия), Ференцварош (Венгрия), Реал Сосьедад (Испания), Виктория Пльзень (Чехия), Галатасарай (Турция), РФШ (Латвия), Хоффенхайм (Германия).

Отмечается, что за выход в групповой этап Лиги Европы «Динамо» заработало 4,31 млн евро. Киевляне также получат и 4,29 млн евро за выход в стадию плей-офф квалификации ЛЧ.

В будущем «Динамо» может рассчитывать на 450 тысяч за победу и 150 тысяч за ничью в матчах основы Лиги Европы.