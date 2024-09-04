Соболева не смогла доиграть матч на турнире в Австрии

Украинская теннисистка Анастасия Соболева досрочно завершила выступления на турнире ITF W75 в Вене (Австрия) в одиночном разряде.

В матче первого раунду Анастасия, которая получила пятый номер посева, сумела отыграть два сета против болгарки Лии Каратанчевой, после чего снялась.

Вена. Первый круг

Анастасия Соболева (Украина, 5) – Лия Каратанчева (Болгария, Q) – 6:4, 6:7(5), отказ

Отметим, что Соболева также заявлена в парный разряд вместе с еще одной украинкой Анастасией Запаринюк.