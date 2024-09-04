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  4. Соболева не смогла доиграть матч на турнире в Австрии
ITF
04 сентября 2024, 14:10 |
175
0

Соболева не смогла доиграть матч на турнире в Австрии

Анастасия снялась после двух сетов

04 сентября 2024, 14:10 |
175
0
Соболева не смогла доиграть матч на турнире в Австрии
ФТУ. Анастасия Соболева

Украинская теннисистка Анастасия Соболева досрочно завершила выступления на турнире ITF W75 в Вене (Австрия) в одиночном разряде.

В матче первого раунду Анастасия, которая получила пятый номер посева, сумела отыграть два сета против болгарки Лии Каратанчевой, после чего снялась.

Вена. Первый круг
Анастасия Соболева (Украина, 5) – Лия Каратанчева (Болгария, Q) – 6:4, 6:7(5), отказ

Отметим, что Соболева также заявлена в парный разряд вместе с еще одной украинкой Анастасией Запаринюк.

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Анастасия Соболева Лия Каратанчева
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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