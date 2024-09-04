Соболева не смогла доиграть матч на турнире в Австрии
Анастасия снялась после двух сетов
Украинская теннисистка Анастасия Соболева досрочно завершила выступления на турнире ITF W75 в Вене (Австрия) в одиночном разряде.
В матче первого раунду Анастасия, которая получила пятый номер посева, сумела отыграть два сета против болгарки Лии Каратанчевой, после чего снялась.
Вена. Первый круг
Анастасия Соболева (Украина, 5) – Лия Каратанчева (Болгария, Q) – 6:4, 6:7(5), отказ
Отметим, что Соболева также заявлена в парный разряд вместе с еще одной украинкой Анастасией Запаринюк.
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