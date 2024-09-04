ОФИЦИАЛЬНО. Бывший суперталант Днепра-1 продолжит карьеру в Европе

Венгерский «Фехервар» официально объявил о подписании украинского нападающего Даниэля Кивинды.

Условия сотрудничества между клубом и 20-летним футболистом не сообщаются.

Известно, что трансфер игрока состоялся на правах свободного агента, ведь бывший клуб Даниэля, СК «Днепр-1», прекратил свое существование.

В сезоне 2023/24 Даниэль Кивинда провел 12 матчей за «Днепр-1» во всех турнирах, но не сумел отличиться результативными действиями. Также на его счету 15 поединков и 6 забитых мячей в играх возрастной категории U-19.

Ранее сообщалось, что Даниэлем Кивиндой интересуется американский «Шарлотт».