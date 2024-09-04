ОФИЦИАЛЬНО. Бывший суперталант Днепра-1 продолжит карьеру в Европе
Даниэль Кивинда подписал контракт с венгерским «Фехерваром»
Венгерский «Фехервар» официально объявил о подписании украинского нападающего Даниэля Кивинды.
Условия сотрудничества между клубом и 20-летним футболистом не сообщаются.
Известно, что трансфер игрока состоялся на правах свободного агента, ведь бывший клуб Даниэля, СК «Днепр-1», прекратил свое существование.
В сезоне 2023/24 Даниэль Кивинда провел 12 матчей за «Днепр-1» во всех турнирах, но не сумел отличиться результативными действиями. Также на его счету 15 поединков и 6 забитых мячей в играх возрастной категории U-19.
Ранее сообщалось, что Даниэлем Кивиндой интересуется американский «Шарлотт».
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