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Украина. Премьер лига
04 сентября 2024, 11:40 | Обновлено 04 сентября 2024, 12:53
2597
0

ОФИЦИАЛЬНО. Бывший суперталант Днепра-1 продолжит карьеру в Европе

Даниэль Кивинда подписал контракт с венгерским «Фехерваром»

04 сентября 2024, 11:40 | Обновлено 04 сентября 2024, 12:53
2597
0
ОФИЦИАЛЬНО. Бывший суперталант Днепра-1 продолжит карьеру в Европе
ФК Фехервар. Даниэль Кивинда

Венгерский «Фехервар» официально объявил о подписании украинского нападающего Даниэля Кивинды.

Условия сотрудничества между клубом и 20-летним футболистом не сообщаются.

Известно, что трансфер игрока состоялся на правах свободного агента, ведь бывший клуб Даниэля, СК «Днепр-1», прекратил свое существование.

В сезоне 2023/24 Даниэль Кивинда провел 12 матчей за «Днепр-1» во всех турнирах, но не сумел отличиться результативными действиями. Также на его счету 15 поединков и 6 забитых мячей в играх возрастной категории U-19.

Ранее сообщалось, что Даниэлем Кивиндой интересуется американский «Шарлотт».

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Дмитро Вербинський Источник: МОЛ Фехервар
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