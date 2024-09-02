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Украина. Премьер лига
02 сентября 2024, 18:34 | Обновлено 02 сентября 2024, 18:42
3361
25

Кривбасс нашел дату для доигровки матча с Шахтером. «Будет справедливо»

Гагарин предложил доиграть матч 25 сентября

02 сентября 2024, 18:34 | Обновлено 02 сентября 2024, 18:42
3361
25
Кривбасс нашел дату для доигровки матча с Шахтером. «Будет справедливо»
ФК Кривбасс

Вице-президент «Кривбасса» Артем Гагарин считает, что матч против «Шахтера», который в воскресенье не был доигран из-за длительной воздушной тревоги, можно доиграть в сентябре.

Ранее сообщалось, что из-за напряженного календаря игру могут перенести на 2025 год.

«Пока нет официальной информации о дате, когда мы с «Шахтером» можем доиграть матч, прерванный неадекватным соседом. Но мы уверены, что это можно сделать в этом году в одну из резервных дат. Ближайшие из них – 18 или 25 сентября. В первую дату «Шахтер» играет с «Болоньей» стартовый матч Лиги чемпионов, 21 – базовая дата УПЛ и «горняки» принимают «Оболонь», а 25 мы спокойно можем доиграть наш матч в Кривом Роге.

Мы понимаем, что у «Шахтера» в тот период в среднем будет 1 матч на 4 дня, но мы весь август играли в таком темпе. На ту же игру с оранжево-черными мы приехали в Кривой Рог из Севильи за день до матча. И ничего – играли. Тем более и до 25, и после (28 «Шахтер» играет с «Вересом») у дончан матчи в Украине, а не за границей, и это упрощает логистику.

Я уверен, что «Шахтер» тоже устроит эта дата, ведь мы сыграем максимально теми же составами, и это будет справедливо. Да и вообще они мощная команда с «длинной лавкой» и им не привыкать к такому темпу», – сказал Гагарин.

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Иван Зинченко Источник: ФК Кривбасс
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Комментарии 25
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Владислав Антонов
Нехай дограють в Кропивницькому, там тривог менше, і стадіон непоганий є. 
Зараз війна в такій стадії, коли Дніпропетровщина непридатна для проведення футболу.
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+2
Андрей Попов
Те, як Кривбас грав у єврокубках цього сезону - краще б і не виходили
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+2
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Burevestnik
вже відмовились, 
а чому?  пояснень не давали...
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+2
FunnyCat_____
напоминаю, что гнида с ником Отсосити мало того что крысообразен,  так еще и строчит с разных аккаунтов один и тот же бред, в котором путается потом
https://postimg.cc/gallery/gzWQJm7 -  пруф
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0
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FunnyCat_____
Вообще если шахетру что то не нравится - то технарь и по домам!
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0
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ТвояМамка
Какие умные) вот только какого результаты вы добились играя каждые 4 дня? - правильно. за обе щеки набрали. Ну и на кой оно ШД? Лучше спокойно весной докатать
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-1
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Southeast*
А если опять тревога и до ночи?  Доигрывать надо в Гельзенкирхене!
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-1
Кротік
у гагаріна мізків не вистачило, щоб гру поставили на 13-00 у Дніпропетровській області, де тривога майже по часу така як у Донецькій та Харківській областях, тоді б точно дограли. 
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-1
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Main
Шахтеру нужно соглашаться, что б это «недоразумение» из Кривбасса не лило слезы
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-3
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OtsoCity
Не знаю. ну чомусь дуже бісить щур гуньдяївській обісраний інвалід fanny. з самого початку. якийсь це щур обісраний суркисів з десятком акаунтів
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-4
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