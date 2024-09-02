Кривбасс нашел дату для доигровки матча с Шахтером. «Будет справедливо»

Вице-президент «Кривбасса» Артем Гагарин считает, что матч против «Шахтера», который в воскресенье не был доигран из-за длительной воздушной тревоги, можно доиграть в сентябре.

Ранее сообщалось, что из-за напряженного календаря игру могут перенести на 2025 год.

«Пока нет официальной информации о дате, когда мы с «Шахтером» можем доиграть матч, прерванный неадекватным соседом. Но мы уверены, что это можно сделать в этом году в одну из резервных дат. Ближайшие из них – 18 или 25 сентября. В первую дату «Шахтер» играет с «Болоньей» стартовый матч Лиги чемпионов, 21 – базовая дата УПЛ и «горняки» принимают «Оболонь», а 25 мы спокойно можем доиграть наш матч в Кривом Роге.

Мы понимаем, что у «Шахтера» в тот период в среднем будет 1 матч на 4 дня, но мы весь август играли в таком темпе. На ту же игру с оранжево-черными мы приехали в Кривой Рог из Севильи за день до матча. И ничего – играли. Тем более и до 25, и после (28 «Шахтер» играет с «Вересом») у дончан матчи в Украине, а не за границей, и это упрощает логистику.

Я уверен, что «Шахтер» тоже устроит эта дата, ведь мы сыграем максимально теми же составами, и это будет справедливо. Да и вообще они мощная команда с «длинной лавкой» и им не привыкать к такому темпу», – сказал Гагарин.