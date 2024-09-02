10 топ-переходов трансферного окна лета 2024

В ночь с 30 на 31 августа трансферное окно в ведущих лигах Европы захлопнулось. С точки зрения потраченных клубами денег этот «Юрьев день» не стал рекордным. Однако нынешняя кампания была, как минимум, интересной. И запомнилась многими резонансными переходами. Во главе которых, ну конечно же, переход в «Реал» Мбаппе.

Вашему вниманию – десятка самых громких, на наш взгляд, футбольных переходов лета 2024.

Килиан Мбаппе

Возраст: 25 лет

Откуда: «ПСЖ»

Куда: «Реал»

Сумма: свободный агент

Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Главная трансферная сага европейского футбола последних лет наконец-то завершилась. Завершилась благополучно. Благополучно для «Реала». Мадридский суперклуб давно хотел бриллианта «ПСЖ». Да и сам «бриллиант» хотел на «Сантьяго Бернабеу». Так что в этой связи действительно можно говорить о счастливом конце истории. А вот «Сен-Жермен» вряд ли может быть доволен и собой, и ситуацией в целом, ведь главный французский талант целого поколения ушел из команды бесплатно. Парижане всеми возможными аргументами и способами (в том числе шантажом и космической зарплатой) пытались удержать Мбаппе, но не получилось. Тот твердо решил уйти в «Мадрид». И ушел. Не без скандала. И на новом рабочем месте уже успел завоевать трофей – Суперкубок УЕФА.

Хулиан Альварес

Возраст: 24 года

Откуда: «Манчестер Сити»

Куда: «Атлетико»

Сумма: 75+10 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine. Хулиан Альварес

Неожиданный трансфер. Чемпион мира в составе сборной Аргентины входил в планы Гвардиолы в «МанСити», однако много игрового времени Пеп Альваресу не мог обещать, поскольку на позиции центрального нападающего у него есть Холанд. А в это время в «Атлетико» решили серьезно закупиться и перезапустить проект. И Альварес стал главной трансферной целью команды Симеоне. Переговоры прошли успешно. И довольно быстро, без «саги». Хулиан подписал контракт с «матрасниками» до 2030 года. Эта сделка стала самой крупной «на выход» в истории «МанСити».

Дуглас Луис

Возраст: 26 лет

Откуда: «Астон Вилла»

Куда: «Ювентус»

Сумма: 51,5 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine. Дуглас Луис

В минувшем сезоне бразильский хавбек был ключевым игроком середины поля в «Астон Вилле». Бирмингемский клуб долго не хотел отпускать своего таланта, однако уступил под натиском и доводами «Старой Синьоры». Дуглас стал частью большой сделки между «Астон Виллой» и «Ювентусом». За Луиса «вилланы» получили не только деньги (порядка 28 млн евро), но и двух футболистов «бьянконери» – Барренечеа и Илинга. Контракт Дугласа с «Ювентусом» рассчитан на пять сезонов.

Дани Ольмо

Возраст: 26 лет

Откуда: «Лейпциг»

Куда: «Барселона»

Сумма: 55+7 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Ольмо

Торговали Уильямса, а выторговали Ольмо. Отчаявшись подписать вингера «Атлетика», «Барса» подписала универсала «Лейпцига». Переговорный процесс был очень коротким. Клубы быстро ударили по рукам. Не в последнюю очередь скорость сделки зависела от желания самого футболиста перебраться на «Камп Ноу», ведь Ольмо – воспитанник «Барселоны». Каталонцы долго не могли заявить новичка на матчи Ла Лиги. И лишь в последних числах августа «Барса» смогла зарегистрировать Ольмо. И тот сразу же отплатил своей новой команде, забив мяч в ворота «Райо Вальекано».

Доминик Соланке

Возраст: 26 лет

Откуда: «Борнмут»

Куда: «Тоттенхэм»

Сумма: 64,3 млн

Getty Images/Global Images Ukraine. Доминик Соланке

Умеет «Борнмут» работать на трансферном рынке. Продажа Соланке в «Тоттенхэм» – рекордный исходящий трансфер «черно-красных». Что интересно, этот трансфер стал рекордным и для «шпор»: дороже игрока они себе еще не покупали. Лондонцы подписали кандидата в сборную Англии на целых шесть сезонов. В минувшем сезоне АПЛ центрфорвард «вишен» отыграл 42 матча, в которых забил 21 гол.

Ромелу Лукаку

Возраст: 31 год

Откуда: «Челси»

Куда: «Наполи»

Сумма: 30+15 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку

Блудный сын «Челси» наконец-то покинул «аристократов». В этот раз покинул полноценно, а не как предыдущие разы, когда уходил в аренды. В свое время трансфер Лукаку стал рекордным в истории «пенсионеров». За бельгийского центрфорварда лондонцы заплатили свыше 113 миллионов евро. Но «выхлоп» от этой сделки был минимальным. Ромелу не прижился в Лондоне, и был отправлен в аренду. Сначала – в «Интер». Затем – в «Рому». Теперь вот нашел пристанище в еще одной итальянской команде – «Наполи». Неаполитанцы полностью выкупили контракт форварда у «Челси». Такая активность итальянского клуба вызванная, в первую очередь тем, что у руля команды сейчас находится Антонио Конте, который работал с Лукаку в «Интере».

Федерико Кьеза

Возраст: 26 лет

Откуда: «Ювентус»

Куда: «Ливерпуль»

Сумма: 12 млн евро

ФК Ливерпуль. Федерико Кьеза

«Ливерпуль» – красавчики. «Красные» хранили гордое молчание практически на протяжении всего трансферного периода, и на самом его финише сумели провернуть очень выгодную сделку. Одного из лучших футболистов сборной Италии и «Ювентуса» они подписали за какие-то 12 миллионов евро плюс бонусы. Интересно, что пару лет назад «Ливер» уже пробовал подписать Федерико, но тогда «Юве» выставил серьезную цену – 90 миллионов. Сейчас удалось купить практически за «бесценок». Почему так дешево? Потому что следующим летом у Кьезы истекал срок договора с туринским клубом, а новый контракт вингер подписывать не захотел. К тому же, Кьеза не входил в планы нового «рулевого» туринцев Мотты.

Маттейс де Лигт

Возраст: 25 лет

Откуда: «Бавария»

Куда: «Манчестер Юнайтед»

Сумма: 45+5 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine. Маттейс де Лигт

Легенда «Баварии» – Лотар Маттеус – сокрушался по поводу этого трансфера. Дескать, де Лигт в последние два сезона был самым стабильным защитником мюнхенской команды. Если и нужно было от кого-то избавляться, то явно не от голландца. Тем не менее, «Звезда Юга» купилась на щедрые «чаевые» от «МанЮнайтед». Де Лигт подписал пятилетний контракт с «красными дьяволами». И на «Олд Трафорд» присоединился к своему бывшему тренеру по «Аяксу» – тен Хагу.

Рахим Стерлинг

Возраст: 29 лет

Откуда: «Челси»

Куда: «Арсенал»

Сумма: аренда

Getty Images/Global Images Ukraine. Рахим Стерлинг

Новый наставник «аристократов» Мареска изначально не рассчитывал на опытного форварда. И всем своим видом демонстрировал, что от Рахима нужно избавиться любым способом. Клуб пошел на поводу у своего наемного работника. В последний день трансферного окна Стерлинг стал игроком «Арсенала». В лагерь «канониров» бывший нападающий сборной Англии перешел на правах годичной арены. В минувшем сезоне Рахим отыграл 43 матча за «Челси», в которых отличился 10 голами.

Артем Довбик

Возраст: 27 лет

Откуда: «Жирона»

Куда: «Рома»

Сумма: 30,5 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Однозначно главный трансфер с участием украинского футболиста. То, что лучший бомбардир чемпионата Испании прошлого сезона покинет «Жирону», ни у кого не вызывало сомнений. Потому что футболисту нужен был новый вызов, а каталонской сенсации – нужны были деньги. Долгое время главным претендентом на покупку Довбика назывался «Атлетико». Однако, по заверениям агента Артема, тот проект не убедил его клиента. А вот предложение из Серии А наоборот – убедило. Главный тренер «Ромы» Де Росси лично трезвонил украинскому центрфорварду по несколько раз на день. Склонял к переходу в его команду. И склонил. Фаны «Ромы» очень трогательно встретили новобранца. Однако пока что Артем не может ответить им взаимностью: в двух стартовых турах чемпионата Италии он пока что не забивал.