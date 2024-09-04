Не аренда? Известны условия контракта Герреро с Динамо

Панамский нападающий луганской «Зари» Эдуардо Герреро станет игроком киевского «Динамо», подтверждает украинский журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, 24-летний нападающий подпишет со столичными клубом контракт, который будет действовать в течение следующих 5 сезонов. Это означает, что его переход состоится как полноценный трансфер, а не аренда, как сообщалось ранее.

Также СМИ отмечают, что переход игрока будет завершен уже сегодня, 4 сентября 2024 года.

В сезоне 2024/25 Эдуардо Герреро успел провести 5 матчей за «Зарю» в Украинской Премьер-лиге, отметившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока национальной сборной Панамы в 1.8 миллиона евро.