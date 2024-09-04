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  4. Не аренда? Известны условия контракта Герреро с Динамо
Украина. Премьер лига
04 сентября 2024, 13:31 | Обновлено 04 сентября 2024, 13:32
3902
7

Не аренда? Известны условия контракта Герреро с Динамо

Панамский нападающий «Зари» якобы должен подписать 5-летний контракт

04 сентября 2024, 13:31 | Обновлено 04 сентября 2024, 13:32
3902
7
Не аренда? Известны условия контракта Герреро с Динамо
ФК Заря. Эдуардо Герреро

Панамский нападающий луганской «Зари» Эдуардо Герреро станет игроком киевского «Динамо», подтверждает украинский журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, 24-летний нападающий подпишет со столичными клубом контракт, который будет действовать в течение следующих 5 сезонов. Это означает, что его переход состоится как полноценный трансфер, а не аренда, как сообщалось ранее.

Также СМИ отмечают, что переход игрока будет завершен уже сегодня, 4 сентября 2024 года.

В сезоне 2024/25 Эдуардо Герреро успел провести 5 матчей за «Зарю» в Украинской Премьер-лиге, отметившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока национальной сборной Панамы в 1.8 миллиона евро.

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Источник: звездный нападающий Зари станет игроком Динамо
Динамо Киев трансферы Заря Луганск трансферы УПЛ Эдуардо Герреро Игорь Бурбас
Дмитро Вербинський Источник: Игорь Бурбас
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Комментарии 7
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Vovan78
Все таки керівництво Динамо зрозуміло, що з європейськими клубами Ванат повністю провалюється і матчі і потрібен нападник який зможе підсилити гру киян в атаці і дати пенделя Ванату для вдосконалення своєї гри. Бо Супряга то повний нуль в плані гри. 
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+3
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DK1961
Сколько раз я уже писал про жёлтую бурбасятину?!! Пока не увижу официально, все это бла-бла-бла
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+1
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Burevestnik
із Супрягою все ясно, шось з ним давно не так...
Герреро?  про нього багато говорять. 
а чи буде з нього толк?  "так"/"ні"  -  це як вилами по воді.
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