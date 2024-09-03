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Украина. Премьер лига
03 сентября 2024, 22:50 | Обновлено 03 сентября 2024, 23:12
1452
2

Украинский клуб из-за экономии средств добирался поездом на матч УПЛ

«Ингулец» нашел возможность экономии своего бюджета

03 сентября 2024, 22:50 | Обновлено 03 сентября 2024, 23:12
1452
2
Украинский клуб из-за экономии средств добирался поездом на матч УПЛ
ФК Ингулец

В пятницу, 30 августа, прошел матч 5-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграли «Рух» и «Ингулец».

Команды встретились на стадионе «Арена Львов» во Львове. Хозяева уничтожили новичка УПЛ с неприличным счетом 5:0.

По информации источника, «Ингулец» добирался на этот матч не на клубном автобусе. Во Львов подопечные Василия Кобина добирались по железной дороге в плацкартном вагоне поезда. Это было сделано для экономии средств.

«Ингулец» в сезоне УПЛ 2024/25 провел пять матчей и набрал 3 очка. Команда занимает четырнадцатое место в турнирной таблице.

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Ингулец Рух Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитро Олійник Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 2
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Gargantua81
Шахтер больше не оплачивает ремонт автобуса?
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+3
Юра Ганусяк
невже квитки на поїзд для команди дешевші за поїздку автобусом, дуже сумнівна арифметика.
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+1
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