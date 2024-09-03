Украинский клуб из-за экономии средств добирался поездом на матч УПЛ
«Ингулец» нашел возможность экономии своего бюджета
В пятницу, 30 августа, прошел матч 5-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграли «Рух» и «Ингулец».
Команды встретились на стадионе «Арена Львов» во Львове. Хозяева уничтожили новичка УПЛ с неприличным счетом 5:0.
По информации источника, «Ингулец» добирался на этот матч не на клубном автобусе. Во Львов подопечные Василия Кобина добирались по железной дороге в плацкартном вагоне поезда. Это было сделано для экономии средств.
«Ингулец» в сезоне УПЛ 2024/25 провел пять матчей и набрал 3 очка. Команда занимает четырнадцатое место в турнирной таблице.
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