Украинский клуб из-за экономии средств добирался поездом на матч УПЛ

В пятницу, 30 августа, прошел матч 5-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграли «Рух» и «Ингулец».

Команды встретились на стадионе «Арена Львов» во Львове. Хозяева уничтожили новичка УПЛ с неприличным счетом 5:0.

По информации источника, «Ингулец» добирался на этот матч не на клубном автобусе. Во Львов подопечные Василия Кобина добирались по железной дороге в плацкартном вагоне поезда. Это было сделано для экономии средств.

«Ингулец» в сезоне УПЛ 2024/25 провел пять матчей и набрал 3 очка. Команда занимает четырнадцатое место в турнирной таблице.