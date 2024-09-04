В среду, 4-го сентября, состоится поединок второго квалификационного раунда женской Лиги чемпионов УЕФА, в котором сразятся амстердамский «Аякс» и ковалевский «Колос». Матч пройдет в Брондбю (Дания), на поле стадиона «Брондбю-2», начало в 15:00.

Следом за действующим чемпионом, свой путь в основной раунд Лиги чемпионов начнет и вторая команда по итогам прошлого сезона. Однако соперник у «Колоса» достаточно сложный – амстердамский «Аякс», который закончил прошлую кампанию поражением в чемпионской гонке против «Твенте», после чего уже в новом футбольном году проиграл «красно-белым» матч за Суперкубок страны. Собственно, на этом игровой опыт за последние три с небольшим месяца у нидерландок и заканчивается, тогда как украинки с середины августа полноценно в строю.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Аякс» – «Колос», за которой можно следить в украинской версии сайта.