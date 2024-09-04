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Лига чемпионов
04 сентября 2024, 01:53 | Обновлено 04 сентября 2024, 02:27
29
0

Аякс – Колос. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 2-го раунда квалификации женской Лиги чемпионов УЕФА

04 сентября 2024, 01:53 | Обновлено 04 сентября 2024, 02:27
29
0
Аякс – Колос. Текстовая трансляция матча
ФК Колос Ковалевка

В среду, 4-го сентября, состоится поединок второго квалификационного раунда женской Лиги чемпионов УЕФА, в котором сразятся амстердамский «Аякс» и ковалевский «Колос». Матч пройдет в Брондбю (Дания), на поле стадиона «Брондбю-2», начало в 15:00.

Следом за действующим чемпионом, свой путь в основной раунд Лиги чемпионов начнет и вторая команда по итогам прошлого сезона. Однако соперник у «Колоса» достаточно сложный – амстердамский «Аякс», который закончил прошлую кампанию поражением в чемпионской гонке против «Твенте», после чего уже в новом футбольном году проиграл «красно-белым» матч за Суперкубок страны. Собственно, на этом игровой опыт за последние три с небольшим месяца у нидерландок и заканчивается, тогда как украинки с середины августа полноценно в строю.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Аякс» – «Колос», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Аякс
04.09.2024 -
15:00
Колос
ТБ 1.5 1.50 Сделать ставку
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Колос Ковалевка Аякс Лига чемпионов по футболу среди женщин текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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