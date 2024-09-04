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  4. Людмила Киченок установила национальный рекорд на турнирах Grand Slam
US Open
04 сентября 2024, 14:40 |
643
0

Людмила Киченок установила национальный рекорд на турнирах Grand Slam

Люда первой из украинок вышла в парные полуфиналы всех мейджоров

04 сентября 2024, 14:40 |
643
0
Людмила Киченок установила национальный рекорд на турнирах Grand Slam
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Алена Остапенко

Украинская теннисистка Людмила Киченок пробилась в полуфинал парного разряда Открытого чемпионата США 2024.

Теперь у нее есть выходы в полуфинал парного разряда на всех турнирах Grand Slam. Людмила Киченок стала первой украинкой, которой покорилось это достижение.

Отметим, что в 2022-м году Киченок сыграла в полуфиналах Ролан Гаррос и Уимблдона. В 2024-м дошла до финала Australian Open, теперь есть минимум полуфинал на US Open.

На всех четырех мейджорах, где Люда доходила до полуфинала, она выступала вместе с Аленой Остапенко из Латвии.

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Людмила Киченок Ирина Хромачева Алена Остапенко Анна Данилина US Open 2024
Владимир Клепач Источник: Большой теннис Украины
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