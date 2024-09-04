Людмила Киченок установила национальный рекорд на турнирах Grand Slam

Украинская теннисистка Людмила Киченок пробилась в полуфинал парного разряда Открытого чемпионата США 2024.

Теперь у нее есть выходы в полуфинал парного разряда на всех турнирах Grand Slam. Людмила Киченок стала первой украинкой, которой покорилось это достижение.

Отметим, что в 2022-м году Киченок сыграла в полуфиналах Ролан Гаррос и Уимблдона. В 2024-м дошла до финала Australian Open, теперь есть минимум полуфинал на US Open.

На всех четырех мейджорах, где Люда доходила до полуфинала, она выступала вместе с Аленой Остапенко из Латвии.