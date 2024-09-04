Экс-игрок сборной Чили: «Любой аргентинский игрок будет лучше Месси»

Бывший полузащитник сборной Чили Мигель Анхель Нейра сделал резонансное заявление о капитане сборной Аргентины Лионеле Месси накануне матча отборочного турнира ЧМ-2026 между Аргентиной и Чили:

«Для нас будет лучше, если Месси не выйдет в стартовом составе. Любой другой игрок принесет больше пользы сборной Аргентины, чем он. Это было очевидно на Кубке Америки и в предыдущих отборочных матчах. Месси уже не тот, что раньше. Честно говоря, ему больше нечего делать в национальной команде».

Это всем известный факт, что Месси помогали и защищали на недавнем кубке Америки. Жаль, что Диего Марадона в свое время не получал такой поддержки. Он бы мог достичь похожих высот в сборной».

37-летний аргентинский форвард пропустил ряд матчей из-за травмы голеностопа, которую он получил в финале Кубка Америки.