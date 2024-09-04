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  4. Экс-игрок сборной Чили: «Любой аргентинский игрок будет лучше Месси»
Аргентина
04 сентября 2024, 14:55 |
700
2

Экс-игрок сборной Чили: «Любой аргентинский игрок будет лучше Месси»

Мигель Анхель Нейра наехал на легенду футбола

04 сентября 2024, 14:55 |
700
2
Экс-игрок сборной Чили: «Любой аргентинский игрок будет лучше Месси»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Бывший полузащитник сборной Чили Мигель Анхель Нейра сделал резонансное заявление о капитане сборной Аргентины Лионеле Месси накануне матча отборочного турнира ЧМ-2026 между Аргентиной и Чили:

«Для нас будет лучше, если Месси не выйдет в стартовом составе. Любой другой игрок принесет больше пользы сборной Аргентины, чем он. Это было очевидно на Кубке Америки и в предыдущих отборочных матчах. Месси уже не тот, что раньше. Честно говоря, ему больше нечего делать в национальной команде».

Это всем известный факт, что Месси помогали и защищали на недавнем кубке Америки. Жаль, что Диего Марадона в свое время не получал такой поддержки. Он бы мог достичь похожих высот в сборной».

37-летний аргентинский форвард пропустил ряд матчей из-за травмы голеностопа, которую он получил в финале Кубка Америки.

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сборная Чили по футболу сборная Аргентины по футболу Лионель Месси
Алексей Тиньков Источник: Bolavip Brasil
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Комментарии 2
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GloryUkraine
Нє, якщо це сказав сам славнозвісний екс-гравець збірної Чилі,Мігель Анхель Нейра, то Мессі потрібно вішати бутси. 😂😂😂
Мігель Анхель Нейра? Хто це? Що це? Звідки воно?😂😂😂
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0
Serhii P.
О, дуже цікавить думка якогось ноунейма
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