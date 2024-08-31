Вспомнил Месси. Милевский поделился эмоциями от гола Барселоне

Бывший нападающий киевского «Динамо» Артем Милевский поделился эмоциями от забитого мяча в ворота «Барселоны» (1:2) в домашнем матче Лиги чемпионов в 2009 году:

«Как это - забить «Барселоне»? Да конечно, наверное. Я очень хотел забить. Это удалось, и все шло по нашему сценарию. Но у них есть такой игрок, как Лионель Месси».

Ранее Артем Милевский раскритиковал нынешнего главного тренера «Динамо» Александра Шовковского за замену вингера Андрея Ярмоленко в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «РБ Зальцбург».