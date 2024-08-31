Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вспомнил Месси. Милевский поделился эмоциями от гола Барселоне
Лига чемпионов
31 августа 2024, 11:26 |
558
1

Вспомнил Месси. Милевский поделился эмоциями от гола Барселоне

Бывший нападающий «Динамо» не почувствовал нечто необычное

31 августа 2024, 11:26 |
558
1
Вспомнил Месси. Милевский поделился эмоциями от гола Барселоне
Артем Милевский и Хави

Бывший нападающий киевского «Динамо» Артем Милевский поделился эмоциями от забитого мяча в ворота «Барселоны» (1:2) в домашнем матче Лиги чемпионов в 2009 году:

«Как это - забить «Барселоне»? Да конечно, наверное. Я очень хотел забить. Это удалось, и все шло по нашему сценарию. Но у них есть такой игрок, как Лионель Месси».

Ранее Артем Милевский раскритиковал нынешнего главного тренера «Динамо» Александра Шовковского за замену вингера Андрея Ярмоленко в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «РБ Зальцбург».

По теме:
Флик стал автором рекорда десятилетия среди тренеров Барселоны
Таблица коэффициентов. Трое с нулем: у Украины – еще минус одна позиция
Барселона – Вальядолид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Артем Милевский Динамо Киев Барселона Динамо - Барселона Лига чемпионов Лионель Месси
Дмитро Вербинський Источник: Telegram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Взяла сет у третьей ракетки. Свитолина завершила выступления на US Open
Теннис | 30 августа 2024, 21:16 22
Взяла сет у третьей ракетки. Свитолина завершила выступления на US Open
Взяла сет у третьей ракетки. Свитолина завершила выступления на US Open

Элина уступила Коко Гофф в матче 1/16 финала американского мейджора

Эвертон – Борнмут. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 31 августа 2024, 11:52 0
Эвертон – Борнмут. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Эвертон – Борнмут. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 31 августа в 17:00 по Киеву

Названы самые тяжелые и самые легкие группы новой ЛЧ. Где Шахтер
Футбол | 30.08.2024, 17:49
Названы самые тяжелые и самые легкие группы новой ЛЧ. Где Шахтер
Названы самые тяжелые и самые легкие группы новой ЛЧ. Где Шахтер
Очередной шок на US Open 2024. Джокович сенсационно вылетел в 1/16 финала
Теннис | 31.08.2024, 06:50
Очередной шок на US Open 2024. Джокович сенсационно вылетел в 1/16 финала
Очередной шок на US Open 2024. Джокович сенсационно вылетел в 1/16 финала
Костюк снова проиграла Наварро и вслед за Свитолиной вылетела из US Open
Теннис | 30.08.2024, 22:59
Костюк снова проиграла Наварро и вслед за Свитолиной вылетела из US Open
Костюк снова проиграла Наварро и вслед за Свитолиной вылетела из US Open
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Serhii P.
Згадала баба як дівкою була. Навіщо нам його спогади 15-річної давності?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Жеребьевка Лиги Европы. Римские сражения: Динамо узнало 8 соперников
Жеребьевка Лиги Европы. Римские сражения: Динамо узнало 8 соперников
30.08.2024, 14:41 264
Футбол
Экс-первая ракетка мира снялась с матча US Open после трех розыгрышей
Экс-первая ракетка мира снялась с матча US Open после трех розыгрышей
29.08.2024, 21:01 1
Теннис
Пушич оценил жеребьевку основного этапа Лиги чемпионов
Пушич оценил жеребьевку основного этапа Лиги чемпионов
29.08.2024, 20:24 20
Футбол
Тренер сборной Украины по баскетболу получил пожизненную дисквалификацию
Тренер сборной Украины по баскетболу получил пожизненную дисквалификацию
29.08.2024, 18:18 8
Баскетбол
Украинская биатлонистка решила сделать паузу в карьере
Украинская биатлонистка решила сделать паузу в карьере
29.08.2024, 17:49 1
Биатлон
Украина сыграет в финале отбора на Олимпиаду-2026. Чего ждать от сборной
Украина сыграет в финале отбора на Олимпиаду-2026. Чего ждать от сборной
29.08.2024, 09:40 8
Хоккей
Жеребьевка Лиги чемпионов. Шахтер узнал 8 соперников на осень и зиму
Жеребьевка Лиги чемпионов. Шахтер узнал 8 соперников на осень и зиму
29.08.2024, 19:51 308
Футбол
Динамо – в 3-й корзине. Стал известен посев перед жеребьевкой Лиги Европы
Динамо – в 3-й корзине. Стал известен посев перед жеребьевкой Лиги Европы
30.08.2024, 06:23 53
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем