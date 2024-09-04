Источник: звездный нападающий Зари станет игроком Динамо

Киевское «Динамо» договорилось о подписании панамского нападающего луганской «Зари» Эдуардо Герреро, сообщает издание Football.ua.

По информации источника, столичный клуб арендует 24-летнего футболиста до конца сезона 2024/25.

В этой кампании Эдуардо Герреро успел провести 5 матчей за «Зарю» в Украинской Премьер-лиге, отметившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока национальной сборной Панамы в 1.8 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Эдуардо Герреро имел конфликт с уже бывшим тренером «Зари» Юрием Ковалем.