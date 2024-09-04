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  4. Источник: звездный нападающий Зари станет игроком Динамо
Украина. Премьер лига
04 сентября 2024, 12:49 |
2519
6

Источник: звездный нападающий Зари станет игроком Динамо

Эдуардо Герреро проведет остаток сезона 2024/25 в Киеве на правах аренды

04 сентября 2024, 12:49 |
2519
6
Источник: звездный нападающий Зари станет игроком Динамо
ФК Заря. Эдуардо Герреро

Киевское «Динамо» договорилось о подписании панамского нападающего луганской «Зари» Эдуардо Герреро, сообщает издание Football.ua.

По информации источника, столичный клуб арендует 24-летнего футболиста до конца сезона 2024/25.

В этой кампании Эдуардо Герреро успел провести 5 матчей за «Зарю» в Украинской Премьер-лиге, отметившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока национальной сборной Панамы в 1.8 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Эдуардо Герреро имел конфликт с уже бывшим тренером «Зари» Юрием Ковалем.

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Динамо Киев трансферы Заря Луганск трансферы УПЛ Эдуардо Герреро аренда игрока
Дмитро Вербинський Источник: Football.ua
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Комментарии 6
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serhiy
Ооо і нападника ще одного загребли .Це вже радує. Головне,щоб прижився.)
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+3
Remark
Конкуренція Ванату не завадить, бо він дно ще те. Взагалі проблема у ДК з нападником та ЦЗ. На ці дві ланки треба хоча б по одному нормальному футболісту.
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+1
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Тим Сергей
Звездный?
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0
Main
Ну это уже чемпионство - поздравляю Киев
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0
Умник
Бражко помог 100%.
Без шуток.
Я рад.
Но если будет таким же как Жерсон то нах. В Панаму.
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0
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