Стали известны все пары 1/4 финала US Open 2024 у женщин

В ночь на 3 сентября завершились все матчи 1/8 финала Открытого чемпионата США 2024 по теннису в женской сетке.

Ига Свентек в двух сетах уверенно переиграла Людмилу Самсонову. Далее полька сыграет против Джессики Пегулы, которая одолела Диану Шнайдер.

Беатрис Хаддад Майя выиграла у Каролин Возняцки. В четвертьфинале представительница Бразилии встретится с Каролиной Муховой. Чешка в своем поединке 1/8 финала прошла Жасмин Паолини.

Днем ранее были определены две пары 1/4 финала в нижней части сетки: Паула Бадоса – Эмма Наварро и Чжэн Циньвень – Арина Соболенко.

US Open 2024. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Ига Свёнтек [1] – Людмила Самсонова [16] – 6:4, 6:1

Диана Шнайдер [18] – Джессика Пегула [6] – 4:6, 2:6

Каролин Возняцки – Беатрис Хаддад Майя [22] – 2:6, 6:3, 3:6

Каролина Мухова – Жасмин Паолини [5] – 6:3, 6:3

US Open 2024. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Ига Свёнтек [1] – Джессика Пегула [6]

Беатрис Хаддад Майя [22] – Каролина Мухова

Нижняя часть сетки

Паула Бадоса [26] – Эмма Наварро [13]

Чжэн Циньвень [7] – Арина Соболенко [2]