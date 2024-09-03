Стали известны все пары 1/4 финала US Open 2024 у женщин
В ночь на 3 сентября Свентек одолела Самсонову, Хаддад Майя прошла Возняцки
В ночь на 3 сентября завершились все матчи 1/8 финала Открытого чемпионата США 2024 по теннису в женской сетке.
Ига Свентек в двух сетах уверенно переиграла Людмилу Самсонову. Далее полька сыграет против Джессики Пегулы, которая одолела Диану Шнайдер.
Беатрис Хаддад Майя выиграла у Каролин Возняцки. В четвертьфинале представительница Бразилии встретится с Каролиной Муховой. Чешка в своем поединке 1/8 финала прошла Жасмин Паолини.
Днем ранее были определены две пары 1/4 финала в нижней части сетки: Паула Бадоса – Эмма Наварро и Чжэн Циньвень – Арина Соболенко.
US Open 2024. 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Ига Свёнтек [1] – Людмила Самсонова [16] – 6:4, 6:1
Диана Шнайдер [18] – Джессика Пегула [6] – 4:6, 2:6
Каролин Возняцки – Беатрис Хаддад Майя [22] – 2:6, 6:3, 3:6
Каролина Мухова – Жасмин Паолини [5] – 6:3, 6:3
US Open 2024. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Ига Свёнтек [1] – Джессика Пегула [6]
Беатрис Хаддад Майя [22] – Каролина Мухова
Нижняя часть сетки
Паула Бадоса [26] – Эмма Наварро [13]
Чжэн Циньвень [7] – Арина Соболенко [2]
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