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  4. Стали известны все пары 1/4 финала US Open 2024 у женщин
US Open
03 сентября 2024, 03:59 |
212
0

Стали известны все пары 1/4 финала US Open 2024 у женщин

В ночь на 3 сентября Свентек одолела Самсонову, Хаддад Майя прошла Возняцки

03 сентября 2024, 03:59 |
212
0
Стали известны все пары 1/4 финала US Open 2024 у женщин
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

В ночь на 3 сентября завершились все матчи 1/8 финала Открытого чемпионата США 2024 по теннису в женской сетке.

Ига Свентек в двух сетах уверенно переиграла Людмилу Самсонову. Далее полька сыграет против Джессики Пегулы, которая одолела Диану Шнайдер.

Беатрис Хаддад Майя выиграла у Каролин Возняцки. В четвертьфинале представительница Бразилии встретится с Каролиной Муховой. Чешка в своем поединке 1/8 финала прошла Жасмин Паолини.

Днем ранее были определены две пары 1/4 финала в нижней части сетки: Паула Бадоса – Эмма Наварро и Чжэн Циньвень – Арина Соболенко.

US Open 2024. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Ига Свёнтек [1] – Людмила Самсонова [16] – 6:4, 6:1
Диана Шнайдер [18] – Джессика Пегула [6] – 4:6, 2:6

Каролин Возняцки – Беатрис Хаддад Майя [22] – 2:6, 6:3, 3:6
Каролина Мухова – Жасмин Паолини [5] – 6:3, 6:3

US Open 2024. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Ига Свёнтек [1] – Джессика Пегула [6]
Беатрис Хаддад Майя [22] – Каролина Мухова

Нижняя часть сетки

Паула Бадоса [26] – Эмма Наварро [13]
Чжэн Циньвень [7] – Арина Соболенко [2]

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Ига Свёнтек Людмила Самсонова Жасмин Паолини Каролина Мухова Диана Шнайдер Джессика Пегула Каролин Возняцки Беатрис Хаддад Майя Паула Бадоса Эмма Наварро Чжэн Циньвень Арина Соболенко US Open 2024
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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