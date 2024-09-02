Минус 5-я ракетка. Определены еще две четвертьфиналистки на US Open 2024

На Открытом чемпионате США 2024 по теннису определена еще одна четвертьфинальная пара в женской сетке.

Чешская теннисистка Каролина Мухова (WTA 52) в двух сетах обыграла 5-ю ракетку мира Жасмин Паолини (Италия) за 1 час и 9 минут. Далее чешка встретится с победительницей противостояния Каролин Возняцки – Беатрис Хаддад Майя.

6-я сеяная Джессика Пегула (США, WTA 6) в своем поединке 1/8 финала выбила «нейтралку» Диану Шнайдер (WTA 18) за 1 час и 28 минут. В четвертьфинале американка выйдет на корт либо против Иги Свентек, либо против Людмилы Самсоновой.

US Open 2024. 1/8 финала

Каролина Мухова (Чехия) – Жасмин Паолини (Италия) [5] – 6:3, 6:3

(Чехия) – Жасмин Паолини (Италия) [5] – 6:3, 6:3 Диана Шнайдер [18] – Джессика Пегула (США) [6] – 4:6, 2:6

Ранее на US Open были определены две пары 1/4 финала в нижней части сетки: Паула Бадоса – Эмма Наварро и Чжэн Циньвень – Арина Соболенко.

Видеообзор матча Мухова – Паолини