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US Open
02 сентября 2024, 09:15 | Обновлено 02 сентября 2024, 09:29
916
0

Стали известны две первые пары 1/4 финала US Open у женщин

Коко Гофф покинула турнир

02 сентября 2024, 09:15 | Обновлено 02 сентября 2024, 09:29
916
0
Стали известны две первые пары 1/4 финала US Open у женщин
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмма Наварро

Состоялись поединки четвертого раунда женского одиночного разряда на Открытом чемпионате США по теннису в нижней части турнирной сетки.

Эмма Наварро остановила действующую чемпионку турнира Коко Гофф. Далее американка сыграет против испанки Паулы Бадосы, которая не испытала проблем в матче против китаянки Ван Яфань.

Арина Соболенко оказалась сильнее бельгийки Элизе Мертенс. В 1/4 финала вторая ракетка мира сразится с олимпийской чемпионкой Чжэн Циньвень, которая в повторении парижского финала снова оказалась сильнее хорватки Донны Векич.

US Open 2024. 1/8 финала

Нижняя часть сетки

Паула Бадоса [26] – Ван Яфань – 6:1, 6:2
Эмма Наварро [13] – Коко Гофф [3] – 6:3, 4:6, 6:3

Чжэн Циньвень [7] – Донна Векич [24] – 7:6(2), 4:6, 6:2
Арина Соболенко [2] – Элизе Мертенс [33] – 6:2, 6:4

US Open 2024. Пары 1/4 финала

Нижняя часть сетки

Паула Бадоса [26] – Эмма Наварро [13]
Чжэн Циньвень [7] – Арина Соболенко [2]

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Донна Векич Арина Соболенко Коко Гофф Паула Бадоса Элизе Мертенс Эмма Наварро Ван Яфань Чжэн Циньвень US Open 2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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