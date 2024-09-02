Стали известны две первые пары 1/4 финала US Open у женщин

Состоялись поединки четвертого раунда женского одиночного разряда на Открытом чемпионате США по теннису в нижней части турнирной сетки.

Эмма Наварро остановила действующую чемпионку турнира Коко Гофф. Далее американка сыграет против испанки Паулы Бадосы, которая не испытала проблем в матче против китаянки Ван Яфань.

Арина Соболенко оказалась сильнее бельгийки Элизе Мертенс. В 1/4 финала вторая ракетка мира сразится с олимпийской чемпионкой Чжэн Циньвень, которая в повторении парижского финала снова оказалась сильнее хорватки Донны Векич.

US Open 2024. 1/8 финала

Нижняя часть сетки

Паула Бадоса [26] – Ван Яфань – 6:1, 6:2

Эмма Наварро [13] – Коко Гофф [3] – 6:3, 4:6, 6:3

Чжэн Циньвень [7] – Донна Векич [24] – 7:6(2), 4:6, 6:2

Арина Соболенко [2] – Элизе Мертенс [33] – 6:2, 6:4

US Open 2024. Пары 1/4 финала

Нижняя часть сетки

Паула Бадоса [26] – Эмма Наварро [13]

Чжэн Циньвень [7] – Арина Соболенко [2]