Шахтер сделал Кривбассу неожиданное предложение по перенесенному матчу
«Горняки» хотели доиграть поединок в Киеве
Донецкий «Шахтер» предложил «Кривбассу» доиграть перенесенный матч 5-го тура Украинской Премьер-лиги в Киеве, сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, клуб из Кривого Рога категорически отказался проводить свой домашний матч в столице Украины.
Напомним, проведение матча «Кривбасс» - «Шахтер» было запланировано на 1 сентября 2024 года. Игра началась в 18:00 по киевскому времени, но на 50-й минуте при счете 1:0 в пользу «горняков» (гол забил Степаненко) поединок пришлось прервать из-за воздушной тревоги. Впоследствии было принято решение о доигровке матча в другую дату.
Ранее вице-президент «Кривбасса» Артем Гагарин назвал даты, в которые «Шахтер» мог бы доиграть сорванный матч.
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