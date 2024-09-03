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  4. Шахтер сделал Кривбассу неожиданное предложение по перенесенному матчу
Украина. Премьер лига
03 сентября 2024, 12:02 |
2622
4

Шахтер сделал Кривбассу неожиданное предложение по перенесенному матчу

«Горняки» хотели доиграть поединок в Киеве

03 сентября 2024, 12:02 |
2622
4
Шахтер сделал Кривбассу неожиданное предложение по перенесенному матчу
ФК Шахтер

Донецкий «Шахтер» предложил «Кривбассу» доиграть перенесенный матч 5-го тура Украинской Премьер-лиги в Киеве, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, клуб из Кривого Рога категорически отказался проводить свой домашний матч в столице Украины.

Напомним, проведение матча «Кривбасс» - «Шахтер» было запланировано на 1 сентября 2024 года. Игра началась в 18:00 по киевскому времени, но на 50-й минуте при счете 1:0 в пользу «горняков» (гол забил Степаненко) поединок пришлось прервать из-за воздушной тревоги. Впоследствии было принято решение о доигровке матча в другую дату.

Ранее вице-президент «Кривбасса» Артем Гагарин назвал даты, в которые «Шахтер» мог бы доиграть сорванный матч.

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Дмитро Вербинський Источник: ТаТоТаке
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Main
Я думал - доиграть в ФИФА
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+3
FunnyCat_____
Зачем Кривбасу играть свой домашний матч не дома ? Еще и с потенциальным соперником за 2-3 место? ( если судить по игре на данные момент)!
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