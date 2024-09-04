Киченок / Остапенко – Чан / Кудерметова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала парного разряда на US Open
4 сентября украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления на Открытом чемпионате США по теннису в женском парном разряде.
В 1/2 финала украинка и Алена Остапенко из Латвии сыграют против дуэта десятого Чан Хао-Чин (Тайвань) / Вероника Кудерметова. Встреча состоится 3-м запуском на Louis Armstrong Stadium после матча юниоров. Ориентировочное время начала поединка – не ранее 22:00 по Киеву.
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Далее по сетке победительницы матча Катерина Синякова / Тейлор Таунсенд [3] – Кристина Младенович / Чжан Шуай.
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