Киченок / Остапенко – Чан / Кудерметова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

4 сентября украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления на Открытом чемпионате США по теннису в женском парном разряде.

В 1/2 финала украинка и Алена Остапенко из Латвии сыграют против дуэта десятого Чан Хао-Чин (Тайвань) / Вероника Кудерметова. Встреча состоится 3-м запуском на Louis Armstrong Stadium после матча юниоров. Ориентировочное время начала поединка – не ранее 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победительницы матча Катерина Синякова / Тейлор Таунсенд [3] – Кристина Младенович / Чжан Шуай.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ



ТУРНИРНАЯ СЕТКА

ПРИЗОВЫЕ