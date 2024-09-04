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  4. Киченок / Остапенко – Чан / Кудерметова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
US Open
04 сентября 2024, 14:27 |
220
0

Киченок / Остапенко – Чан / Кудерметова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала парного разряда на US Open

04 сентября 2024, 14:27 |
220
0
Киченок / Остапенко – Чан / Кудерметова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
USTA. Людмила Киченок и Алена Остапенко

4 сентября украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления на Открытом чемпионате США по теннису в женском парном разряде.

В 1/2 финала украинка и Алена Остапенко из Латвии сыграют против дуэта десятого Чан Хао-Чин (Тайвань) / Вероника Кудерметова. Встреча состоится 3-м запуском на Louis Armstrong Stadium после матча юниоров. Ориентировочное время начала поединка – не ранее 22:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победительницы матча Катерина Синякова / Тейлор Таунсенд [3] – Кристина Младенович / Чжан Шуай.

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Людмила Киченок смотреть онлайн Алена Остапенко US Open 2024 Чан Хао-Чин Вероника Кудерметова
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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