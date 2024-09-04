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  4. Назван клуб УПЛ, который может подписать Супрягу
Украина. Премьер лига
04 сентября 2024, 15:14 |
2547
8

Назван клуб УПЛ, который может подписать Супрягу

«Заря» ведет переговоры по аренде форварда «Динамо»

04 сентября 2024, 15:14 |
2547
8
Назван клуб УПЛ, который может подписать Супрягу
ФК Динамо Киев. Владислав Супряга

Луганская «Заря» ведет переговоры по аренде украинского нападающего киевского «Динамо» Владислава Супряги, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, арендный переход 24-летнего футболиста может стать частью сделки по трансферу Эдуардо Герреро из «Зари» в «Динамо».

В сезоне 2024/25 Владислав Супряга провел 5 матчей на клубном уровне, однако не сумел отличиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего игрока молодежной сборной Украины в 600 тысяч евро.

Ранее относительно Владислав Супряги высказался известный украинский тренер Виталий Кварцяный.

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Динамо Киев трансферы аренда игрока Заря Луганск трансферы УПЛ Владислав Супряга ТаТоТаке Эдуардо Герреро
Дмитро Вербинський Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 8
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potemkin78
в ДК с 2018 года, сыграл 34 игры и забил 2 гола 
так и не вырас 
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+2
MaximusOne
Я б на місці Зорі взяв би в оренду Пономаренка, або Саленка.
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+1
zhyr
Супряга, а взамін Гереро+4 млн?)))
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0
Burevestnik
ТаТоТаке - "надійне" джерело.
але це татотаке...   
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0
onco-clown
Кто знает, может в Заре заиграет еще, удачи ему!
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0
pricolist
Перехід в Динамо, напевно, був помилкою. Або сам гравець забив на футбол. А міг же в Аякс перейти
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0
MaximusOne
В всьому винні баби))), Седан згубила кар'єру Борячука, а Бондариха Супряги, Попов ще якось тримається (правда чуть не побив Коноплю), напевно бо йому свого часу Білодід помогла)
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-1
romario
Супруга никому не нужна
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-1
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Теннис
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