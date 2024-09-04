Назван клуб УПЛ, который может подписать Супрягу
«Заря» ведет переговоры по аренде форварда «Динамо»
Луганская «Заря» ведет переговоры по аренде украинского нападающего киевского «Динамо» Владислава Супряги, сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, арендный переход 24-летнего футболиста может стать частью сделки по трансферу Эдуардо Герреро из «Зари» в «Динамо».
В сезоне 2024/25 Владислав Супряга провел 5 матчей на клубном уровне, однако не сумел отличиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего игрока молодежной сборной Украины в 600 тысяч евро.
Ранее относительно Владислав Супряги высказался известный украинский тренер Виталий Кварцяный.
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