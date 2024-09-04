Назван клуб УПЛ, который может подписать Супрягу

Луганская «Заря» ведет переговоры по аренде украинского нападающего киевского «Динамо» Владислава Супряги, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, арендный переход 24-летнего футболиста может стать частью сделки по трансферу Эдуардо Герреро из «Зари» в «Динамо».

В сезоне 2024/25 Владислав Супряга провел 5 матчей на клубном уровне, однако не сумел отличиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего игрока молодежной сборной Украины в 600 тысяч евро.

Ранее относительно Владислав Супряги высказался известный украинский тренер Виталий Кварцяный.