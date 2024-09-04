Вдобавок к Осимхену. Галатасарай хочет подписать 5-кратного победителя ЛЧ
Турецкий клуб ведет переговоры с «Ман Юнайтед» по аренде Каземиро
Стамбульский «Галатасарай» серьезно интересуется бразильским опорным полузащитником английского «Манчестер Юнайтед» Каземиро, сообщает известный турецкий журналист Али Наджи Кучук.
❗️ Больше новостей из АПЛ в Telegram-канале!
По информации источника, действующие чемпионы Турции уже ведут переговоры о сезонной аренде 32-летнего футболиста.
В сезоне 2024/25 Каземиро начал все 4 возможных матча за «Манчестер Юнайтед» в стартовом составе, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 5-кратного победителя Лиги чемпионов в 20 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Галатасарай» арендует звезду «Наполи» Виктора Осимхена.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
СМИ считают, что этот сезон является решающим для украинца в «Челси»
Энтони выделил Мухаммеда Али