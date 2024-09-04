Вдобавок к Осимхену. Галатасарай хочет подписать 5-кратного победителя ЛЧ

Стамбульский «Галатасарай» серьезно интересуется бразильским опорным полузащитником английского «Манчестер Юнайтед» Каземиро, сообщает известный турецкий журналист Али Наджи Кучук.

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По информации источника, действующие чемпионы Турции уже ведут переговоры о сезонной аренде 32-летнего футболиста.

В сезоне 2024/25 Каземиро начал все 4 возможных матча за «Манчестер Юнайтед» в стартовом составе, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 5-кратного победителя Лиги чемпионов в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Галатасарай» арендует звезду «Наполи» Виктора Осимхена.