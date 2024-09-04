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  4. Аякс – Колос. Женская Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига чемпионов
04 сентября 2024, 15:00 |
221
0

Аякс – Колос. Женская Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 4 сентября в 15:00 матч 1-го раунда квалификации женской ЛЧ

04 сентября 2024, 15:00 |
221
0
Аякс – Колос. Женская Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Колос

4 сентября в 15:00 пройдет матч 1-го раунда квалификации женской Лиги чемпионов.

«Аякс» Амстердам и «Колос» Ковалевка встретятся на арене в Брондбю (Дания).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Победитель матча сыграет против лучшего в паре Брондбю (Дания) – Фиорентина (Италия).

Команда, которая выиграет турнир четырех, выйдет во второй раунд.

Лига чемпионов среди женщин. 1-й раунд. Сетка турнира четырех

Аякс – Колос. Женская Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию поединка проводит УПЛ-ТВ, в том числе на YouTube

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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