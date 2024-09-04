4 сентября в 15:00 пройдет матч 1-го раунда квалификации женской Лиги чемпионов.

«Аякс» Амстердам и «Колос» Ковалевка встретятся на арене в Брондбю (Дания).

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Победитель матча сыграет против лучшего в паре Брондбю (Дания) – Фиорентина (Италия).

Команда, которая выиграет турнир четырех, выйдет во второй раунд.

Лига чемпионов среди женщин. 1-й раунд. Сетка турнира четырех

Аякс – Колос. Женская Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию поединка проводит УПЛ-ТВ, в том числе на YouTube