Брайтон удивил Европу: потратил 231 млн евро на новичков. Де Дзерби в шоке?

Если любого футбольного болельщика, старающегося более-менее пристально следить за перипетиями в ведущих чемпионатах континента, спросить, какой клуб летом 2024-го потратил больше всего денег на новичков, то ответ будет немедленным и очевидным: «Челси». И это абсолютно правильно, учитывая тот факт, что «синие» в очередной раз вбухали колоссальные средства в усиление состава – 238,5 миллионов евро, если опираться на данные Transfermarkt.

А вот если попросить назвать клуб, который идет вторым по числу летних затрат на трансферном рынке, то здесь, скорее всего, процент правильных ответов окажется гораздо-гораздо скромнее, если и вовсе превысит хотя бы 10%. Дело в том, что сразу за «Челси» в рейтинге главных транжир лета-2024 расположился… «Брайтон»! Да, ваши глаза вас не подводят. Не «Реал», не «Бавария», не «Барселона», не «Манчестер Сити» и даже не «Пари Сен-Жермен», а именно «Брайтон» – крепкий середняк английской Премьер-лиги последних сезонов, который в конце мая попрощался с экс-наставником «Шахтера» Роберто Де Дзерби.

В летнее окно «чайки» потратили на подписание новичков 231,2 миллион евро. И если кому-то покажется, что клуб решил пойти на невероятную авантюру и теперь его финансовое будущее находится в опасности, поспешим успокоить (или разочаровать, в зависимости от вашего отношения к «Брайтону») – подобные затраты «чайки» смогли себе позволить, учитывая количество накопленных на счетах средств за несколько минувших трансферных кампаний. Только за последние три года «Брайтон» полностью переписал собственный топ-10 продаж футболистов в другие клубы. В настоящий момент он выглядит следующим образом: Мойсес Кайседо (116 млн евро; «Челси»), Марк Кукурелья (65,3 млн евро; «Челси»), Бен Уайт (58,5 млн евро; «Арсенал»), Алексис Макаллистер (42 млн евро; «Ливерпуль»), Ив Биссума (29,2 млн евро; «Тоттенхэм»), Дениз Ундав (26,7 млн евро; «Штутгарт»), Леандро Троссард (24 млн евро; «Арсенал»), Роберт Санчес (23 млн евро; «Челси»), Дэн Берн (15 млн евро; «Ньюкасл») и Билли Гилмор (14 млн евро; «Наполи»).

К этому списку спокойно можно добавить еще несколько десятков трансферов, осуществление которых принесло бюджету «Брайтона» меньшие суммы, однако все вместе, в сумме, они предоставили возможность «чайкам» финансово расправить крылья и чувствовать себя более чем спокойно, даже на таком агрессивном трансферном рынке, которым ныне является английский.

Понимая это, совсем неудивительно, почему в минувшем сезоне тогдашний наставник «Брайтона» Роберто Де Дзерби оказывал активное давление на руководство клуба, требуя от него, в том числе и публично, более значительных инвестиций в подписание новичков. Итальянский наставник уверял, что «чайки» имеют хороший потенциал для того, чтобы демонстрировать еще более значительные результаты, чем те, на которые они замахивались в последние годы. Впрочем, владелец «Брайтона» Тони Блум имел на этот вопрос свой взгляд, и в конечном итоге сработаться с экспрессивным Де Дзерби не сумел. В мае «чайки» объявили о том, что Роберто покидает пост главного тренера, а вскоре экс-коуч «Шахтера» перебрался в «Марсель», где ему летом нынешнего года выделили более чем солидные 85 миллионов евро на усиление состава, подписав, в частности, таких известных исполнителей как Мейсон Гринвуд, Херонимо Рульи и Пьер-Эмиль Хейбьерг (что правда, датчанина провансальцы пока лишь арендовали на сезон, зато с опцией выкупа).

Однако сейчас Де Дзерби, очевидно, весьма удивлен, если не сказать, что шокирован уровнем затрат, которые летом позволил себе «Брайтон». Как-то нелогично получается: когда итальянец просил больше инвестиций, то ему отказывали, а как только Роберто ушел, то «чайки» потратили за одно окно почти вдвое больше, чем было при итальянце за все более чем полтора года его работы на «Амэксе».

Впрочем, в действиях «Брайтона» и Тони Блума есть более чем очевидная логика: клуб продолжает реализацию своего невероятно интересного и перспективного плана по выявлению и развитию на уровне АПЛ лучших талантов мирового футбола. Благодаря качественному скаутингу, разветвленной системе связей в агентском мире и на уровне молодежных академий «чайки» стараются находить молодых, но уже проявивших свой серьезный талант исполнителей, которых забирают на Туманный Альбион, а спустя год, два или три перепродают в более богатые клубы с существенным «наваром».

В частности, летом нынешнего года «Брайтон» потратил более 230 миллионов евро на приобретение всего восьми новичков. И самыми возрастными из них являются 24-летние Ферди Кадиоглу из «Фенербахче» и Матс Виффер из «Фейеноорда». Первый великолепно проявил себя не только в турецкой Суперлиге, но и на Евро-2024, где вместе со сборной Турции добрался до четвертьфинала, а второй блестяще зарекомендовал себя в двух последних сезонах Эредивизи, в том числе помог роттердамцам стать чемпионами Нидерландов-2022/23.

Остальные нынешние новобранцы «чаек» также являются исключительно молодыми, а то и очень молодыми исполнителями: это 22-летний Жоржиньо Рюттер из «Лидса», 19-летний Янкуба Минте из «Ньюкасла», 20-летний Браян Груда из «Майнца», 23-летний Мэтт О’Райли из «Селтика», 19-летний Ибрахим Осман из «Нордшелланда» (его уже отправили в аренду на сезон в «Фейеноорд»), а также 18-летний Малик Ялькуйе (также отправленный набираться опыта в аренду – в австрийский «Штурм»).

Легко предположить, что в «Брайтоне» считают, что инвестиции в этих молодых игроков помогут клубу продолжить генерировать прирост капитала, способный улучшать позиции «чаек» в АПЛ, делая их все ближе и ближе по уровню возможностей к тамошним грандам, особенно учитывая необходимость последних все больше и больше озираться на правила рентабельности и устойчивого развития, попившие немало крови у некоторых клубов элитарного дивизиона и грозящие в скором времени серьезными проблемами «Манчестер Сити».

В прошлом сезоне «Брайтон» под руководством Де Дзерби вышел в 1/8 финала Лиги Европы, и выступление в еврокубках принесло «чайкам», по оценкам экспертов, порядка 20 миллионов евро чистой прибыли. Однако, по данным ряда инсайдеров, итальянский коуч все-таки не сошелся с Тони Блумом в вопросах комплектации команды, так как хотел в значительной степени влиять на кандидатуры новичков, полагаясь на собственный штат скаутов, а не доверяя тем специалистам, которые для этого наняты клубом. Вполне логично, что в «Брайтоне» сочли правильным развивать именно свою структуру, а не слепо доверять Де Дзерби, результаты при котором в последнем сезоне АПЛ еще и пошли на спад…

Поэтому летом первую команду «Брайтона» возглавил Фабиан Хюрцелер – 31-летний немецкий специалист, родившийся в США, которому не посчастливилось ярко проявить себя в качестве футболиста, однако который смог с наилучшей стороны зарекомендовать себя в статусе наставника «Санкт-Паули», который он за один полноценный сезон сумел вернуть в Бундеслигу после тринадцати лет отсутствия там.

Getty Images/Global Images Ukraine. Фабиан Хюрцелер

Под руководством Хюрцелера, который уже установил рекорд, как самый молодой наставник команды АПЛ за всю историю турнира, в «Брайтоне» начинают писать новую главу в жизни клуба. И, похоже, Тони Блум более чем уверен в том, что она выдастся чрезвычайно успешной, иначе бы такого рода инвестиций в подписание новичков летом-2024 не было бы. Важно, что с молодыми талантами доверено работать и крайне молодому тренеру. Боссы «Брайтона» полагают, что это упростит коммуникацию футболистов с наставником, а сам Хюрцелер не устает подчеркивать, что «амбиции клуба очевидны» и что он хочет «продолжать строить команду на фундаменте, заложенном в последние годы».

Что ж, звучит и выглядит крайне интригующе, остается только подождать, что из всего этого получится в реальности…