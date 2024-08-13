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Англия
13 августа 2024, 09:23 | Обновлено 13 августа 2024, 09:29
2549
6

Манчестер Сити грозит вылет из Английской Премьер-лиги. Что случилось?

Английский клуб допустил нарушение финансовых правил

13 августа 2024, 09:23 | Обновлено 13 августа 2024, 09:29
2549
6
Манчестер Сити грозит вылет из Английской Премьер-лиги. Что случилось?
The Times

Английскому клубу «Манчестер Сити» грозит вылет из Английской Премьер-лиги из-за нарушения финансовых правил, утверждает британская газета Times,

Сообщается, что в деле зафиксированы факты 115 предполагаемых нарушений правил Премьер-лиги со стороны руководства «Манчестер Сити». Предполагается, что «Сити» нарушил финансовые правила АПЛ в период с 2009 до 2018 года.

К примеру, горожане не предоставили полную информацию о зарплате бывшего тренера Роберто Манчини (за период 2009–2013), а также полную информацию о вознаграждениях игроков (включая выплаты хавбеку Яя Туре) с 2010 по 2016 годы.

Слушания по делу должны начаться в середине или конце сентября и продлится около 10 недель. Вердикт, скорее всего, будет вынесен в начале 2025 года.

Если суд признает «Манчестер Сити» виновными, горожанам грозят санкции – от штрафа до потери места в АПЛ и лишения всех трофеев в Англии за период нарушений (с 2009 по 2018 годы). За это время Манчестер Сити 4 раза завоевал чемпионский титул, 2 раза побеждал в Кубке Англии, 4 раза выигрывал Кубок английской лиги и трижды – Суперкубок страны.

Результат отдельного судебного дела по «Ман Сити», возбужденного за нарушение правил Премьер-лиги о сделках с ассоциированными сторонами (APT), должен быть обнародован в течение следующих двух недель.

Недавно «Ман Сити» на «Уэмбли» под руководством Пепа Гвардиолы переиграл « Ман Юнайтед» по пенальти (1:1, пен. 7:6) и завоевал Суперкубок Англии 2024.

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Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу штрафы суд финансы финансовый фейр-плей выбор редакции дисквалификация Роберто Манчини Яя Туре Жузеп Гвардиола
Николай Степанов Источник: The Times
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Burevestnik
страшним ударом по МанСіті буде штраф на 10 лям гривень,
і сплатити повинні саме гривнями...
Вивіз за кордон гривень - заборонено.
ну де ж вони їх візьмуть...            
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Germes
На стадіоні Вемблі. Немічні не можуть пошукати в інтернеті як англійська літера w пишеться за правилами в українській мові. Якщо Манчестер Сіті покарають, то це буде невдача століття.
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