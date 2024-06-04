115 обвинений против Ман Сити. АПЛ определила, когда начнутся слушания
У клуба есть время до ноября, чтобы подготовить свою позицию
АПЛ определила, что крупное дело о возможных 115 нарушениях «Манчестер Сити» норм финансового фейр-плей начнут рассматривать в ноябре.
В этом сезоне АПЛ уже отбирала очки у «Эвертона» (дважды) и «Ноттингем Форест» за нарушение финансовых правил, однако дело «Манчестер Сити» куда более масштабное, поэтому его рассмотрение начнется ближе к концу года.
Команда рискует получить очковый штраф, однако он уже не повлияет на те сезоны, когда были нарушены правила, если АПЛ решит наказать клуб.
«Манчестер Сити» ранее опровергал все обвинения.
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