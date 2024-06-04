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  4. 115 обвинений против Ман Сити. АПЛ определила, когда начнутся слушания
Англия
04 июня 2024, 23:02 |
670
0

115 обвинений против Ман Сити. АПЛ определила, когда начнутся слушания

У клуба есть время до ноября, чтобы подготовить свою позицию

04 июня 2024, 23:02 |
670
0
115 обвинений против Ман Сити. АПЛ определила, когда начнутся слушания
Sky Sports

АПЛ определила, что крупное дело о возможных 115 нарушениях «Манчестер Сити» норм финансового фейр-плей начнут рассматривать в ноябре.

В этом сезоне АПЛ уже отбирала очки у «Эвертона» (дважды) и «Ноттингем Форест» за нарушение финансовых правил, однако дело «Манчестер Сити» куда более масштабное, поэтому его рассмотрение начнется ближе к концу года.

Команда рискует получить очковый штраф, однако он уже не повлияет на те сезоны, когда были нарушены правила, если АПЛ решит наказать клуб.

«Манчестер Сити» ранее опровергал все обвинения.

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Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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