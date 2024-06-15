ОФИЦИАЛЬНО. Брайтон назначил преемника Де Дзерби. Установлен рекорд АПЛ

Английский клуб «Брайтон» определился с новым главным тренером.

Пресс-служба «Брайтона» официально объявила, что новым наставником клуба станет немецкий специалист Фабиан Хюрцелер, который до этого тренировал «Санкт-Паули». Хюрцелеру всего 31 год и он станет самым молодым тренером в истории АПЛ. Контракт тренера с «Брайтоном» будет рассчитан до июня 2027 года.

В марте на фоне успешных выступлений «Санкт-Паули» клуб продлил контракт тренера, поэтому «Брайтону», вероятно, придется заплатить компенсацию.

Напомним, «Брайтон» недавно покинул итальянский наставник Роберто Де Дзерби.