Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Брайтон назначил преемника Де Дзерби. Установлен рекорд АПЛ
Англия
15 июня 2024, 19:29 | Обновлено 15 июня 2024, 19:32
2541
0

ОФИЦИАЛЬНО. Брайтон назначил преемника Де Дзерби. Установлен рекорд АПЛ

Английский клуб возглавил Фабиан Хюрцелер

15 июня 2024, 19:29 | Обновлено 15 июня 2024, 19:32
2541
0
ОФИЦИАЛЬНО. Брайтон назначил преемника Де Дзерби. Установлен рекорд АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Фабиан Хюрцелер

Английский клуб «Брайтон» определился с новым главным тренером.

Пресс-служба «Брайтона» официально объявила, что новым наставником клуба станет немецкий специалист Фабиан Хюрцелер, который до этого тренировал «Санкт-Паули». Хюрцелеру всего 31 год и он станет самым молодым тренером в истории АПЛ. Контракт тренера с «Брайтоном» будет рассчитан до июня 2027 года.

В марте на фоне успешных выступлений «Санкт-Паули» клуб продлил контракт тренера, поэтому «Брайтону», вероятно, придется заплатить компенсацию.

Напомним, «Брайтон» недавно покинул итальянский наставник Роберто Де Дзерби.

По теме:
ОФИЦАЛЬНО. Ингулец назначил нового тренера. Второй раз за 9 дней
Умер бывший нападающий Арсенала и ряда клубов АПЛ
Стало известно, кто в ближайшие дни станет главным тренером Ингульца
Санкт-Паули чемпионат Англии по футболу назначение тренера Брайтон чемпионат Германии по футболу
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Боб АРУМ: «Фьюри практически разгромил Усика в перых раундах»
Бокс | 15 июня 2024, 11:13 12
Боб АРУМ: «Фьюри практически разгромил Усика в перых раундах»
Боб АРУМ: «Фьюри практически разгромил Усика в перых раундах»

Известный промоутер высказался о мегафайте

Терпение может лопнуть. Реал поставил Лунину жесткий ультиматум
Футбол | 15 июня 2024, 00:11 23
Терпение может лопнуть. Реал поставил Лунину жесткий ультиматум
Терпение может лопнуть. Реал поставил Лунину жесткий ультиматум

Украинский вратарь не определился со своим будущим

РЕБРОВ – о матче с Румынией: «Сложно подходить к игре в статусе фаворита»
Футбол | 15.06.2024, 19:18
РЕБРОВ – о матче с Румынией: «Сложно подходить к игре в статусе фаворита»
РЕБРОВ – о матче с Румынией: «Сложно подходить к игре в статусе фаворита»
Испания – Хорватия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 15.06.2024, 19:01
Испания – Хорватия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Испания – Хорватия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФОТО. Усик и его тренер встретились с легендарным Холифилдом
Бокс | 14.06.2024, 20:27
ФОТО. Усик и его тренер встретились с легендарным Холифилдом
ФОТО. Усик и его тренер встретились с легендарным Холифилдом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Болельщики атаковали игроков сборной Украины на тренировке
ВИДЕО. Болельщики атаковали игроков сборной Украины на тренировке
13.06.2024, 16:08 8
Футбол
Германия – Шотландия – 5:1. Разгром в матче-открытии. Видео голов и обзор
Германия – Шотландия – 5:1. Разгром в матче-открытии. Видео голов и обзор
15.06.2024, 00:39
Футбол
Мартин Баколе впервые рассказал, как именно повалил Усика в спарринге
Мартин Баколе впервые рассказал, как именно повалил Усика в спарринге
14.06.2024, 21:14 6
Бокс
Лунин все? Реал хочет купить одного из самых перспективных вратарей мира
Лунин все? Реал хочет купить одного из самых перспективных вратарей мира
14.06.2024, 02:44 3
Футбол
Арсенал шокировал Зинченко своим решением накануне Евро-2024
Арсенал шокировал Зинченко своим решением накануне Евро-2024
13.06.2024, 17:53 149
Футбол
Боксер, который бросил вызов Усику, сообщил, заслуженно ли он победил Фьюри
Боксер, который бросил вызов Усику, сообщил, заслуженно ли он победил Фьюри
14.06.2024, 03:07
Бокс
Сабо спрогнозировал победителя Евро-2024
Сабо спрогнозировал победителя Евро-2024
15.06.2024, 11:23 3
Футбол
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина
15.06.2024, 00:19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем