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Испания
03 сентября 2024, 14:11 |
567
0

Президент Барселоны: «То, что мы делаем, – это спасение Барселоны»

Жоан Лапорта рассказал о летней трансферной кампании клуба

03 сентября 2024, 14:11 |
567
0
Президент Барселоны: «То, что мы делаем, – это спасение Барселоны»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоан Лапорта

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о летней трансферной кампании клуба:

«То, что мы делаем, – это спасение «Барсы» в кратчайшие сроки и без ущерба для нашего будущего и нашей модели. Мы также строим стадион, который уже почти стал реальностью. Это мечта всех болельщиков. Мы сделали это при поддержке членов «Барсы». Мы вышли из тупика.

Еще одна заслуга Деку – подготовка состава и перестройка спортивной структуры. Деку и его команда, а также Боян и Энрик проделали огромную работу по регистрации игроков. Они проделали огромную работу, которую я хочу отметить. Он является архитектором подписания Дани Ольмо и Пау Виктора.

Мне нравится, что Ольмо был подписан, я хочу поблагодарить его за предрасположенность, но было проделано много тяжелой работы. Мы говорили, что готовы сделать большие инвестиции. «Барса», «Лейпциг» и сам игрок остались довольны. Деку также выбирал тренеров по физической подготовке. Это один из ключей к позитивному старту в лиге. Деку сократил фонд заработной платы и улучшил качество состава.

Средний возраст уменьшился, и я доволен, потому что мы в первую очередь обратили внимание на Ла Масию. Это помогает экономической жизнеспособности клуба. Деку передает нам свои знания. Он был на многих фронтах в мире футбола, и это дает ему очень широкое видение».

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Барселона Жоан Лапорта чемпионат Испании по футболу Ла Лига Деку Дани Ольмо
Алексей Тиньков Источник: Mundo Deportivo
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